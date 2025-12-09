Πιερρακάκης για σύνταξη πληγέντων σε Μάτι και Μάνδρα: Να μην προσθέτουμε αδικία πάνω στον πόνο

«Καμία ρύθμιση, καμία αποζημίωση, καμία σύνταξη δεν επαναφέρει τους ανθρώπους που χάθηκαν, ούτε απαλύνει τον πόνο, ούτε διορθώνει όσα έγιναν. Υπάρχει, όμως, κάτι που η Πολιτεία οφείλει να κάνει, να μην προσθέτει αδικία πάνω στον πόνο και να στέκεται δίπλα στους πολίτες της, όχι απέναντί τους». Με αυτό τον τρόπο ο Κυριάκος Πιερρακάκης περιέγραψε τη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη στήριξη των πληγέντων σε Μάτι και Μάνδρα.

Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφερε πως η πρώτη θεσμική πράξη του κράτους ήταν η παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από τα ένδικα μέσα στις συγκεκριμένες υποθέσεις, ενημερώνοντας πως ήδη έχει παραιτηθεί από 52 υποθέσεις για το Μάτι και 17 για τη Μάνδρα, ενώ το ύψος των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν, με βάση τις παραιτήσεις αυτές, ανέρχεται μέχρι σήμερα σε 15,1 εκατ. ευρώ για το Μάτι και σε σχεδόν 3 εκατ. ευρώ για τη Μάνδρα.

Με την προωθούμενη τροπολογία, όπως είπε, θωρακίζονται οι αποζημιώσεις, θεσπίζεται ειδική σύνταξη για συγγενείς θυμάτων στη Μάνδρα και στο Μάτι, αλλά και για εγκαυματίες, εγγεγραμμένους στο επίσημο Μητρώο Εγκαυματιών, με εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού και με αναπηρία ποσοστού 50% και άνω, ενώ την ίδια στιγμή διαγράφονται και οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία, φορολογική διοίκηση και ΟΤΑ.

Η προσωπική αναφορά

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, του οποίου η οικογένεια βρίσκονταν στο Μάτι την ημέρα της τραγωδίας, προχώρησε και σε μια προσωπική αναφορά.

«Όταν γνωρίζεις από πρώτο χέρι - και επιτρέψτε μου μια πιο προσωπική αναφορά - πόσο λεπτή ήταν η γραμμή ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο, δεν σου επιτρέπεται η απόσταση από το γεγονός. Σου επιβάλλεται η ευθύνη», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά από βήματος, ενώ τόνισε πως με τα νέα μέτρα οι πληγέντες σε Μάτι και Μάνδρα αντιμετωπίζονται όπως τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, σημειώνοντας πως «υπάρχει μία Πολιτεία και μία αδιαίρετη υποχρέωση: Ιση αναγνώριση, ίση προστασία».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στις αλλαγές όσον αφορά στο Ζάππειο, υποστηρίζοντας, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, πως το νέο ευέλικτο σχήμα, δεν αλλοιώνει, αλλά ενισχύει το δημόσιο χαρακτήρα του.

Η συνάντηση με συγγενείς θυμάτων

Αμέσως μετά από την παρέμβαση στην Ολομέλεια ο υπουργός συναντήθηκε στο εντευκτήριο με συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στο Μάτι και της φονικής πλημμύρας στη Μάνδρα, οι οποίοι παρακολούθησαν τη συνεδρίαση από τα θεωρεία