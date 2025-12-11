Συγγενείς των θυμάτων σε Μάτι και Μάνδρα: «Ελπίζουμε η στήριξη των υπουργών να είναι μόνο η αρχή»

Οι Σύλλογοι Συγγενών Θανόντων και Πληγέντων από τις τραγωδίες στο Μάτι και στη Μάνδρα εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόσφατη πολιτική στήριξη που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, επισημαίνοντας ωστόσο πως αυτή πρέπει να αποτελέσει μόνο την αρχή για ουσιαστική και πλήρη αποκατάσταση των θυμάτων και των οικογενειών τους.

Σε κοινή τους δήλωση, οι σύλλογοι των συγγενών θυμάτων αναγνωρίζουν την πρόσφατη πρωτοβουλία της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μέτρα στήριξης, όπως η θεσμοθέτηση ειδικής σύνταξης ύψους 1.700 ευρώ μηνιαίως για συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες και η διαγραφή οφειλών, που περιλαμβάνονται στις τροπολογίες που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο για κοινωνική προστασία και αποκατάσταση.

Παρά τα βήματα που έγιναν, οι σύλλογοι υπογραμμίζουν ότι παλαιότερα αιτήματα είχαν μείνει για μεγάλο διάστημα χωρίς ικανοποίηση και ότι ακόμα υπάρχουν άνθρωποι «που παραμένουν εκτός ακόμη και αυτών των μέτρων».

Οι ίδιοι δηλώνουν πως δεν ζητούν χάρη, αλλά δικαιοσύνη, αναγνώριση και προστασία για όλους όσους επλήγησαν άμεσα ή έμμεσα από τις τραγωδίες.

Ολόκληρη η δήλωση των Συλλόγων

«Επτάμιση χρόνια από την κόλαση της 23ης Ιουλίου 2018, οχτώ χρόνια μετά τον ορυμαγδό της 15ης Νοεμβρίου 2017 -με την απώλεια αγαπημένων μας, με τα εγκαύματα, με όλες τις μέρες και νύχτες πόνου και αγωνίας- η Πολιτεία αποφάσισε να σταθεί δίπλα σε εμάς, συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες θύματα των δύο τραγωδιών.

Από πλευράς μας, πρώτα ηθικά και στο πλαίσιο της αποστολής μας για την προαγωγή της ζωής, της προστασίας των δικαιωμάτων όλων ημών και της δικαιοσύνης, ζητούμε εξαρχής και πάντοτε την ουσιαστική στήριξη σε όσα κοινωνικά και όχι μόνο οικονομικά θέματα.

Μια παρακαταθήκη για όλες τις επόμενες γενιές με την ελπίδα να μη χρειαστεί να θεσπίζονται μέτρα ελάφρυνσης για όποια εν μέρει ανακούφιση, αλλά να μη συμβαίνουν τραγωδίες.

Η μεγαλύτερη τιμή στα θύματα μας, ζώντες και νεκρούς· να μην μετράμε σε αυτή τη χώρα ζωές χαμένες από τα ίδια λάθη, που δυστυχώς επαναλαμβάνονται. Το μεγαλύτερο χρέος της Πολιτείας, η πρόληψη και η προστασία όλων μας.

Η θεσμοθέτηση των όποιων μέτρων κατόπιν προσωπικής ευαισθητοποίησης και ενεργειών των κ.κ. Υπουργών δείχνουν ότι -έστω και τώρα- κάποιοι αναγνωρίζουν την υποχρέωση του κράτους απέναντι σε εμάς.

Ευχαριστούμε αυτούς τους Ανθρώπους πρώτα, που με ενσυνείδηση στέκονται πλάι μας. Αλλά το «ευχαριστούμε» δεν σβήνει την πικρή αλήθεια: Άνθρωποι μας και εμείς δεν είχαμε εισακουσθεί ποτέ μέχρι τώρα και αρκετοί παραμένουν ακόμη δυστυχώς αφανείς.

Όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν χωρίς ουσιαστική κρατική φροντίδα· χωρίς να υπάρξει άμεση, πλήρης και ολοκληρωμένη αποκατάσταση για τους συγγενείς και τα θύματα.

Παρότι αναγνωρίζεται εκ των υστέρων η ανάγκη αποκατάστασης, αντί την 24η Ιουλίου 2018 και 16η Νοεμβρίου 2017 ως όφειλε, εξακολουθούμε να κινούμαστε σε δύο ταχύτητες καθώς άνθρωποι μένουν εκτός και αυτών των μέτρων.

Όχι πια λόγω αδιαφορίας, αλλά λόγω καθυστέρησης που κρατά 8 σχεδόν χρόνια - χρόνια δύσκολα, χρόνια απώλειας, χωρίς δυνατότητα μέριμνας και ασφάλειας.

Δεν ζητήσαμε ποτέ χάρη.

Ζητούμε την αναγνώριση, προστασία, δικαιοσύνη όλων όσων έφυγαν άδικα, όσων είδαμε τη ζωή μας να αλλάζει ριζικά, όσων μείναμε πίσω με πληγωμένες ψυχές και αβεβαιότητα.

Ελπίζουμε η στήριξη που βρήκαμε στο πρόσωπο των κ.κ. Υπουργών να είναι μόνο η αρχή· ότι δεν θα μείνουν όντως άνθρωποι μας πίσω και θα εξαλειφθούν ανισότητες για όσους συγγενείς και θύματα αδικούνται μέχρι σήμερα. Ότι το κράτος θα μαθαίνει από τα λάθη του, δεν θα τα επαναλαμβάνει και θα προνοεί για την ασφάλεια όλων μας.

Ότι δεν θα υπάρξουν πότε ξανά πολίτες «δεύτερης κατηγορίας» και όποιος υποφέρει στην Ελλάδα, με όποιο τραγικό γεγονός, θα δικαιούται πλήρη άμεση αποκατάσταση, κοινωνικά, οικονομικά, δικαιικά.

Σε αυτούς που έδωσαν αυτήν την υποστήριξη - λέμε «ευχαριστώ».

Σε όσους και όσα χάθηκαν - λέμε «δεν ξεχνούμε».

Για όσους αδικούνται είμαστε εδώ και θα προσπαθούμε για το καλύτερο για όλους.

Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Πληγέντων Μάνδρας 2017

Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική»