Μάτι: Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητά απόρριψη των αναιρέσεων - «Αιτιολογημένη η καταδίκη»

Να απορριφθούν οι αιτήσεις αναίρεσης των τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν στον Άρειο πάγο για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας του ποινικού τμήματος του Αρείου πάγου, Νίκη - Αναστασία Μουζάκη.

Τέσσερις κατηγορούμενοι που έχουν καταδικαστεί για τη φονική πυρκαγιά ζητούν να αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου, αιτούμενοι μεταξύ άλλων τη μείωση της ποινής που τους επιβλήθηκε.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον τότε αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρης Τερζούδης, υπαρχηγό Βασίλης Ματθαιόπουλος, Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης και τον κάτοικο που καταδικάστηκε για τον εμπρησμό Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο.

Οι τρεις πρώτοι παραμένουν στη φυλακή και επικαλούνται μια σειρά λόγων αναιρέσεως της απόφασης του Εφετείου, όπως τη μη επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση, ότι κακώς δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά, όπως του σύννομου βίου, ενώ ισχυρίστηκαν ότι κακώς δεν μετατράπηκε η ποινή τους σε χρηματική, όπως είχε συμβεί στη δίκη σε πρώτο βαθμό.

Αιτήματα που η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθούν, αναφέροντας ότι «η απόφαση είναι αιτιολογημένη τόσο ως προς την ενοχή όσο και ως προς το σκέλος της απόρριψης των ελαφρυντικών».

Αιτιολογημένο χαρακτήρισε και το γεγονός ότι η ποινή δεν ανεστάλη ούτε μετατράπηκε, σημειώνοντας ότι «με βάση τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα για ποινές 3-5 ετών δεν απαιτείται ειδικότερη αιτιολογία για τη μη μετατροπή της ποινής».

Από την πλευρά τους οι συνήγοροι των τεσσάρων κατηγορουμένων αντέλεξαν, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του Εφετείου πάσχει ως προς τη μη αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων και ως προς το σκέλος της αιτιολογίας της.

Το παρόν στο Ανώτατο Δικαστήριο έδωσαν συγγενείς των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς, ζητώντας από το δικαστήριο να μην αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου. «Οι κατηγορούμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν ελαφρυντικά, όμως με τις παραλείψεις τους αφαίρεσαν το δικαίωμα τόσων ανθρώπων να ζήσουν» ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις της η Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23/7/18 στην Ανατολική Αττική, Κάλλι Αναγνώστου.