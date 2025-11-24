«Γιατί Θεέ μου;» - Ο Τσίπρας για το Μάτι: Εικόνα χάους και ασάφεια για την τραγική σύσκεψη

Ο κ. Τσίπρας στην «Ιθάκη» με περίπου 1.300 λέξεις επιχειρεί να περιγράψει την εθνική τραγωδία στο Μάτι δίνοντας μια εικόνα απόλυτου χάους και ασυνεννοησίας τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον κρατικό μηχανισμό.

«Το Μάτι υπήρξε η πιο σκοτεινή, η πιο οδυνηρή και τραυματική δοκιμασία της πρωθυπουργικής μου διαδρομής. Μια προσωπική συντριβή. Ο αφανισμός ανυποψίαστων ανθρώπων από μια αδυσώπητη δύναμη που έπρεπε, αλλά δεν μπορέσαμε, να ελέγξουμε» γράφει ενώ σε άλλο σημείο για να υπερτονίσει τη δραματικότητα των στιγμών αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Πρώτη φορά άκουσα τον εαυτό μου να ψιθυρίζει «Γιατί, Θεέ μου;». Εγώ, που ποτέ δεν επικαλέστηκα τον Θεό για να εξηγήσω το Σύμπαν, που είχα μάθει να ψάχνω τις αιτίες στη γη, όχι στον ουρανό. Και όμως. Εκείνη τη νύχτα, αυτές τις λέξεις γέννησε η απόγνωσή μου».

Κυβερνητικό και επιχειρησιακό χάος

Ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφει τις στιγμές από την ώρα που έφτασε στο Σεράγεβο για επίσημη επίσκεψη όταν στην Αθήνα το μέτωπο της επικίνδυνης φωτιάς βρισκόταν στην Πεντέλη. Αναφέρεται στον τότε αρμόδιο υπουργό, Νίκο Τόσκα ο οποίος του εξήγησε δια τηλεφώνου το πόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση με τη συγκεκριμένη φωτιά.

Όταν ο κ. Τσίπρας αποφασίζει να αποχωρήσει εσπευσμένα από τις εκεί συναντήσεις μέχρι την ώρα που φθάνει στην Αθήνα και πηγαίνει στο Κέντρο Επιχειρήσεων η τραγωδία είχε ήδη εξελιχθεί στο μεγαλύτερό της κομμάτι.

Ο πρώην πρωθυπουργός γράφει: «Η ενημέρωση που ζήτησα, αποσπασματική, δυσνόητη, αλλά χωρίς καθαρή εικόνα της καταστροφής και χωρίς τον έλεγχο και τη σιγουριά που πιστοποιούν ότι ο συντονισμός λειτουργεί. Θυμάμαι κάποια στιγμή ότι αυτό που τους εμπόδιζε να μιλήσουν καθαρά ήταν η παρουσία ενός συνεργείου της ΕΡΤ που κατέγραφε τη συζήτηση. Αλλά και όταν το συνεργείο έφυγε, δεν άλλαξε κάτι στην ατμόσφαιρα, λες και οι άνθρωποι κρύβονταν από την αλήθεια και τον ίδιο τον εαυτό τους.

Κάποιος μόνο χαμηλόφωνα είπε:

-«Πρόεδρε… τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα».

-«Υπάρχει περίπτωση να έχουμε νεκρούς;»

-«Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σαφή εικόνα, αλλά ζήτησαν σάκους πριν από λίγο». Η φράση αυτή με πάγωσε. (…)

Ο συντονισμός είχε χαθεί και ο καθένας έκανε ό,τι του επέτρεπαν τα μέσα και οι δυνάμεις του. Δεν υπήρχε ενιαίος έλεγχος, γι’ αυτό δεν υπήρχε και ενιαία εικόνα.

Λίγο αργότερα, έφτασε η πρώτη διασταυρωμένη πληροφορία για νεκρούς (…) Έδωσα αμέσως εντολή στον Τζανακόπουλο να το ανακοινώσει, πράγμα που έκανε γύρω στις 2.30 το πρωί. Η χώρα έπρεπε να ενημερωθεί».

Ασάφειες για τη δραματική σύσκεψη

Ο κ. Τσίπρας δεν δίνει με σαφήνεια περισσότερα στοιχεία δηλαδή ποια ήταν εκείνα τα πρόσωπα που του έδωσαν λανθασμένη ή καθόλου εικόνα για το μέγεθος της τραγωδίας, ποιος ή ποιοι αποφάσισαν να κλείσουν τη Λεωφόρο Μαραθώνος με αποτέλεσμα άνθρωποι να εγκλωβιστούν μέσα στην πύρινη λαίλαπα ή για τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε όπου άπαντες δεν βρήκαν σχεδόν κανένα ψεγάδι στα όσα τραγικά συνέβησαν, εν αντιθέσει με τα όσα γράφει σήμερα ο ίδιος.

Εντύπωση επίσης προκαλεί η αναφορά του στο «112» για το οποίο υποστηρίζει ότι είχε προκηρυχθεί διαγωνισμός ο οποίος δεν είχε ολοκληρωθεί αλλά και η επί προσωπικού αναφορά για τις ευθύνες που είχε ο ίδιος σε αντιδιαστολή με τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Τέμπη.

«Δεν μπορώ όμως να μη σε μειώσω την απόσταση που χωρίζει την δική μου στάση εκείνες τις δύσκολες ώρες από τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Τέμπη. Κανέναν σταθμάρχη δεν υπέδειξα ως υπεύθυνο. Αντίθετα, υπερασπίστηκα τους πυροσβέστες, τους λιμενικούς, τους αστυνομικούς, τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής» γράφει χαρακτηριστικά.

Το κεφάλαιο του βιβλίου του κ. Τσίπρα για την εθνική τραγωδία στο Μάτι προκάλεσε ήδη από χθες τις πρώτες αντιδράσεις από ανθρώπους που έζησαν τις δραματικές ώρες και κατάφεραν να βγουν ζωντανοί.