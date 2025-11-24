«Τι θες εδώ; Σε πρόλαβε ο Καμμένος» - Το παρασκήνιο της «Πρώτης Φοράς» και το λάθος Τσίπρα με τη Ζωή

Δεν αποτελούσε κάποιο μυστικό το 2015, η σχέση που είχε αναπτύξει ο Αλέξης Τσίπρας με τον Πάνο Καμμένο , ακόμα και πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου. Λίγο πολύ, θεωρούνταν δεδομένο ότι αν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έμπαιναν στη Βουλή, πως θα αποτελούσαν τον κυβερνητικό εταίρο του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν έπιανε την αυτοδυναμία.

Έτσι ακριβώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, με τους δύο άνδρες να πορεύονται μαζί για χρόνια. Μέχρι που ήρθε προς ψήφιση η Συμφωνία των Πρεσπών. Ωστόσο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πως τελικά ο προεκλογικός «αρραβώνας», μετατράπηκε σε «γάμο».

«Εγώ ο Ζέρβας, εσύ ο Βελουχιώτης»

«Ζήτησα να συναντήσω τον Σταύρο Θεοδωράκη ως αρχηγό του κόμματος “Το Ποτάμι” και τον Πάνο Καμμένο που ηγούνταν των Ανεξάρτητων Ελλήνων. […]

Ήρθε λοιπόν στην Κουμουνδούρου νωρίτερα από τον Θεοδωράκη, λίγα λεπτά νωρίτερα μάλιστα από το προγραμματισμένο ραντεβού μας, και έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ έκανε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία, όπου ουσιαστικά προανήγγειλε την επικείμενη συμφωνία, πριν καν ανέβει να με συναντήσει.

«Έρχομαι να συναντήσω τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι έχουμε Κυβέρνηση και είμαι διατεθειμένος να στηρίξω μια Κυβέρνηση που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση». Με τις δηλώσεις του με αποκάλεσε Πρωθυπουργό, ενώ ακόμη τυπικά δεν είχαμε δεδηλωμένη πλειοψηφία.

Ανέβηκε στον έβδομο όροφο, βγάλαμε τις τυπικές φωτογραφίες και όταν έκλεισε η πόρτα μού είπε: «Εγώ θέλω το Υπουργείο Άμυνας και δεν θα σου βάλω κανέναν όρο, δεν θέλω να είμαι Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Θέλω το Υπουργείο Άμυνας, γιατί αυτό ήταν το όνειρό μου. Θέλω να συμμετάσχω σε αυτή την προσπάθεια. Μαζί θα φτιάξουμε μια νέα εθνική ενότητα. Εσύ θα είσαι ο Άρης Βελουχιώτης και εγώ ο Ναπολέων Ζέρβας”...».

Ο Καμμένος συνέχισε να επιχειρηματολογεί γιατί είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή για συγκυβερνήτης.

«Πέρα από τις συνήθεις υπερβολές του, που τις ανέμενα, ομολογώ ότι με εξέπληξε η στάση του. Περίμενα πως θα έθετε συγκεκριμένους όρους και απαιτήσεις για τη συμμετοχή του στην Κυβέρνηση. Αντί γι' αυτό, η προσέγγισή του ήταν διαφορετική, σχεδόν απρόσμενη, και αυτό ομολογώ με αιφνιδίασε θετικά.

Ωστόσο βρήκα τον τρόπο να του απαντήσω:

-«Ηρέμησε, Πάνο! Σ' ευχαριστώ και μου ακούγεται πολύ ωραίο όλο αυτό για την εθνική συμφιλίωση, αλλά τώρα χρειάζομαι τη μέγιστη δυνατή στήριξη και πλειοψηφία. Καταλαβαίνεις γιατί. Σκέφτομαι, λοιπόν, να προτείνω και στον Θεοδωράκη να συμμετάσχει στην Κυβέρνηση».

«Μην τον φέρεις αυτόν. Θα μας διαλύσει, θα τα δίνει όλα στους έξω».

Η συζήτηση συνεχίστηκε για ώρα στο ίδιο πνεύμα. Κάποια στιγμή του απάντησα πως θα λάμβανα σοβαρά υπόψη τις αντιρρήσεις του, εντούτοις, θα έκανα μια προσπάθεια με τον Σταύρο, χωρίς να δεσμευτώ. Και σε κάθε περίπτωση θα τον ενημέρωνα για το αποτέλεσμα, πριν λάβω οριστικές αποφάσεις.

-«Τι άλλο θέλεις πέραν του Υπουργείου Άμυνας;» τον ρώτησα.

-«Όσα αναλογούν στο ποσοστό μου», μου απάντησε, «τίποτα παραπάνω”».

«Μπλόκο» Λαφαζάνη σε Θεοδωράκη

Λίγη ώρα αργότερα, ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντούσε τον Σταύρο Θεοδωράκη. Ο Καμμένος, πάντως, βρήκε έναν ανέλπιστο σύμμαχο στο πρόσωπο του Παναγιώτη Λαφαζάνη, που από «σπόντα», έκοψε κάθε συζήτηση για συμμετοχή του «Ποταμιού» στην κυβέρνηση.

Μόλις έφυγε από το γραφείο μου ο Καμμένος, ο Σταύρος Θεοδωράκης πέρασε την κεντρική πόρτα των γραφείων της Κουμουνδούρου. Μπήκε στο κτίριο χωρίς να κάνει δηλώσεις και άρχισε ν’ ανεβαίνει από τις σκάλες. Δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο σημαντική θα ήταν τελικά αυτή η λεπτομέρεια.[…]

Ανεβαίνοντας με πόδια τις σκάλες της Κουμουνδούρου, κάποια στιγμή ο Θεοδωράκης φτάνει στον όροφο που ήταν το γραφείο του Λαφαζάνη. Τον συναντάει στον διάδρομο και ο Λαφαζάνης του απευθύνεται:

-«Τι θες εσύ εδώ; Μην κάνεις τον κόπο, πρόλαβε ο άλλος».

-«Τι εννοείς;»

-«Ήταν πάνω με τον Καμμένο. Τελείωσε, τα βρήκαμε».

Και έτσι ο Θεοδωράκης δεν έκανε τον κόπο. Ανέβηκε μεν για λόγους ευγένειας μέχρι τον έβδομο, αλλά η συνάντηση τελείωσε -- πριν καν αρχίσει. Ανταλλάξαμε δυο κουβέντες, σχεδόν στο πόδι, - κι έφυγε. Δεν μου δόθηκε καν η ευκαιρία να συζητήσω ουσιαστικά μαζί του το ενδεχόμενο συμμετοχής του στην Κυβέρνηση».

«Μετάνιωσα για τη Ζωή»

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που αναγνωρίζει ο Αλέξης Τσίπρας για την πρώτη κυβέρνηση του, ήταν το να προτείνει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για Πρόεδρο της Βουλής.

«Είχα ήδη μετανιώσει για την πρόταση που της είχα απευθύνει να αναλάβει τη θέση της Προέδρου της Βουλής, σε μια προσπάθεια να δώσουμε εικόνα ανανέωσης και μαχητικότητας (…)

Συμπορεύτηκε με τους οπαδούς της εξόδου από το ευρώ και την Ευρώπη, τον Λαφαζάνη και όσους αποχώρησαν μαζί του, αξιοποιώντας τη θεσμική της θέση ως Προέδρου της Βουλής, στην οποία είχε εκλεγεί με δική μου πρόταση. Αντί να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία του Κοινοβουλίου, επέλεξε να παρεμποδίζει ενεργά τις διαδικασίες, προκαλώντας καθυστερήσεις σε κρίσιμες ψηφοφορίες», αναφέρει χαρακτηριστικά.