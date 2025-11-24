Αιχμηρός Πολάκης για την «Ιθάκη» του Τσίπρα: «Λέει ψέμματα και ανακρίβειες, θα απαντήσω»

Οι επικριτικές αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στην «Ιθάκη» για τον Παύλο Πολάκη, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του χανιώτη βουλευτή ο οποίος με ανάρτησή του στο Facebook κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό, τον οποίο δεν αναφέρει ονομαστικά, ότι λέει ψέμματα και ανακρίβειες.

Ξεκαθαρίζει πως θα απαντήσει στα όσα αναφέρονται στο βιβλίο για τον ίδιο και επιμένει στην επίθεση που είχε κάνει το 2023 εναντίον δημοσιογράφων, δικαστικών, τραπεζιτών.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Εκοιλοπόνιε το «βουνο» και ….Λεει και ΨΕΜΜΑΤΑ ομως….πολλα ..και ανακριβειες…ΚΡΙΜΑ … Προφανως θα απαντησω !Κι εγω λεω ΜΟΝΟ αληθειες !Υγ .(Για αρχη ) Προφανως και δεν παιρνω ουτε ΛΕΞΗ πισω απο την ουσια της ανάρτησης του Φλεβαρη του 23 που (και καλα )ηταν η αιτια της προσωρινής μου απομακρυνσης απο τα ψηφοδελτια.. (φωτο 3-4)Το ποσο δικιο ειχα φανηκε και την περιοδο 19-23 αλλα και μετα και μεχρι σημερα… Απο τους δημοσιογραφους,μεχρι τους δικαστες ,μεχρι τον Πιτσιλη και τους τραπεζιτες!! Τετοιο προγραμμα επρεπε να εκπεμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνευσει !Η ιδιοτελεια αφορα άλλους . ΠΟΤΕ δεν αφορουσε εμενα!!