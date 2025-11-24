Νίκος Παππάς για Τσίπρα και «Ιθάκη»: «Ο διαγωνισμός για τις άδειες ήταν άψογος»

Ο Νίκος Παππάς, ο πρώην υπουργός και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε στο Open για τις 14 σελίδες που αφιερώνει ο Αλέξης Τσίπρας στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών, απαντώντας παράλληλα στις επικρίσεις και τονίζοντας ότι η Ν.Δ. εφαρμόζει τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ κατά 90%.

Σχολιάζοντας τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο του «Ιθάκη» σχετικά με τον περιβόητο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες του 2016, ο πρώην Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς, υπερασπίστηκε την τότε διαδικασία.

«Ο διαγωνισμός που περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του ήταν άψογος και κρυστάλλινος. Ήταν ο διαγωνισμός που έβαλε για πρώτη φορά τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο και έφερε χρήματα στο δημόσιο», δήλωσε ο Νίκος Παππάς, τονίζοντας ότι «κανείς δεν μπόρεσε να αμφισβητήσει τον τρόπο διεξαγωγής του».

Η «ενορχήστρωση» και το 13-0

Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε και στη φράση «13-0» που είχε χρησιμοποιηθεί εναντίον του. «Αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης όταν το εκστόμισα το έβαλε στα πόδια, γιατί είναι σαφές ότι είχε ενορχηστρώσει εναντίον μου μια ιστορία, ένα χυδαίο δούναι και λαβείν με τις κυρίες Κλάππα και Αδηλίνη», είπε χαρακτηριστικά, υπονοώντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει πλέον τέτοιου είδους πόλεμο.

Ο ίδιος αναγνώρισε πως, εκ των υστέρων, «κάποια πράγματα ενδεχομένως να τα κάναμε διαφορετικά», ενώ παραδέχτηκε ότι θα μπορούσαν να κάνουν τα πάντα ώστε να μην διαρρεύσει η φωτογραφία με τα ράντζα από τον χώρο διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Αναφερόμενος στις παρασκηνιακές πιέσεις της τότε εποχής, σημείωσε: «Ο Τσίπρας λέει ότι ο Σταύρος Ψυχάρης του ζήτησε να διευθετηθούν με πολιτική παρέμβαση τα δάνεια του ΔΟΛ… Εκεί κατάλαβε (σ.σ. ο Τσίπρας) ότι έπρεπε να μπει κάποια τάξη», γεγονός που οδήγησε και στην εξεταστική για τα δάνεια ΜΜΕ.

Η ΝΔ εφαρμόζει τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρώην Υπουργός υπογράμμισε ότι η ρύθμιση για τις άδειες ήταν αναγκαία. Θύμισε ότι αν δεν είχε προχωρήσει η διαδικασία, «θα ήμασταν με την προηγούμενη κατάσταση, με υπερχρεωμένα κανάλια μόνο».

Κλείνοντας, επισήμανε την υιοθέτηση της ρύθμισης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Αν δούμε τις ημέρες εφαρμογής του νόμου μας, στο 90% τον εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία και στο 10% τον είχαμε εφαρμόσει εμείς», δήλωσε, καλώντας τον κόσμο να διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα για να αντιληφθεί τα γεγονότα.

Κάλεσμα να διαβάσουν το βιβλίου

«Είναι η υποχρέωση ενός ανθρώπου που ήταν στη θέση του πρωθυπουργού να καταγράψει αυτό που έζησε. Και το μείζον ζήτημα το οποίο πυροδοτεί εκ νέου τον πολιτικό διάλογο είναι η σαφήνεια με την οποία τοποθετείται πάνω στα ζητήματα της εκλογικής μας νίκης, της διαπραγμάτευσης, του δημοψηφίσματος και της δεύτερης εκλογικής νίκης», ανέφερε. Ο ίδιος αφού κάλεσε στελέχη και κόσμο «να έχουν τα μάτια τους τέσσερα και δεκατέσσερα απέναντι στους καλοθελητές, οι οποίοι θέλουν την αριστερά και την προοδευτική παράταξη διαιρεμένη», τόνισε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας έχει διαμορφώσει ένα πολιτικό γεγονός». «Δεν είναι απλώς ένα βιβλίο […] Η συζήτηση γύρω από το 2015 και την ιστορική του αποτίμηση είναι μια μάχη για το μέλλον», υπογράμμισε.

Ο Νίκος Παππάς εξήγησε ότι η εμμονή της Ν.Δ. με το 2015 δεν είναι τυχαία: «Επιμένει διότι η εκλογή μας ήταν μια ιστορική τομή», ενώ πρόσθεσε πως η προοδευτική παράταξη απέδειξε ότι μπορεί «ακόμα και σε δυσμενείς συνθήκες να αναλαμβάνει κυβερνητικές ευθύνες και να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά».

Αναφερόμενος στην ανάγκη συνεργασιών στο προοδευτικό στρατόπεδο, επισήμανε: «Οι διασπάσεις κάνουν κακό, αυτό είναι κοινή παραδοχή», καλώντας όλες τις δυνάμεις να περάσουν σε μία σαφή, κοινή πορεία: «Τώρα λοιπόν είναι η ώρα του οδικού χάρτη. Όπως έγραψα πρόσφατα σε άρθρο μου, πρέπει να προχωρήσουμε σε διακήρυξη, πολιτική δέσμευση, προγραμματικούς άξονες και εκλογή επικεφαλής και υποψήφιου πρωθυπουργού από την προοδευτική βάση».