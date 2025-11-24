Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: «Προδότης, χαίρομαι που τον δυσκόλεψα»

Πρώτη αντίδραση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για όσα της καταλογίζει ο Αλέξης Τσίπρας στην «Ιθάκη».

Παρεμβαίνοντας από βήματος Ολομέλειας, κατά την επετειακή αναφορά για την Επέτειο της Εθνικής Αντίστασης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα κατά του πρώην πρωθυπουργού, τον οποίο χαρακτήρισε ως «προδότη».

«Πρόκειται για τον πρωθυπουργό που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή ετυμηγορία, την εντολή του δημοψηφίσματος. Ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορές. Θα διαβάσω το βιβλίο, αλλά από όσα έχουν κυκλοφορήσει, χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Δέσμευση και παρακαταθήκη μας είναι να μην διευκολύνουμε την προδοσία», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεσμευόμενη μάλιστα πως θα επανέλθει σύντομα προκειμένου να δώσει νέες απαντήσεις.

Σε άλλο σημείο δε σχολίασε πως «το να πουλήσει κανείς τις υποδομές και τους σιδηροδρόμους μας είναι κορυφαία πράξη προδοσίας».

Ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την «Ιθάκη», καταλογίζει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου «αυτοκαταστροφική αδιαλλαξία» και «συστηματική συγκρουσιακή και παρελκυστική τακτική», επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, πως «αντί να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία του Κοινοβουλίου, επέλεξε να παρεμποδίζει ενεργά τις διαδικασίες, προκαλώντας καθυστερήσεις σε κρίσιμες ψηφοφορίες».

«Έτσι, εκτυλίχθηκαν γεγονότα που προσβάλλουν κάθε έννοια σοβαρότητας, με εξαντλημένους Βουλευτές να κοιμούνται στα έδρανα, γιατί οι συνεδριάσεις άρχιζαν εσκεμμένα τα μεσάνυχτα. Η ίδια καθυστερούσε σκόπιμα να ανέβει στην έδρα, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες να διαρκούν ως το επόμενο πρωί», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας πως αντί να παραιτηθεί από το αξίωμα, «επέμενε με εξουσιαστική μανία, γαντζωμένη στην καρέκλα, προσδοκώντας προφανώς ότι μια τέτοια στάση θα της επέτρεπε να εκπληρώσει τις αρχηγικές της φαντασιώσεις», ενώ όπως σχολιάζει εξίσου αιχμηρά, «δυστυχώς η πολιτική και η Αριστερά μαγνητίζουν τους νάρκισσους, όπως το φως τα έντομα».