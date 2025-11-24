«Το περίμενα καιρό, αποκαλύπτει πολλά»: Πώς υποδέχονται οι αναγνώστες την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

Η πολυσυζητημένη «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα είναι πλέον στα ράφια των βιβλιοπωλείων και πολλοί είναι εκείνοι που έσπευσαν από νωρίς το πρωί, σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, να προμηθευτούν πρώτοι το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.

Μιλώντας στο φακό του Flash.gr, οι πρώτοι αναγνώστες της «Ιθάκης» δηλώνουν ότι περίμεναν από καιρό τον Αλέξη Τσίπρα να καταθέσει τη δική του αλήθεια για τα γεγονότα μιας κρίσιμης και ιστορικής περιόδου, της οποίας υπήρξε πρωταγωνιστής, ενώ αρκετοί στρέφουν το βλέμμα και στις μελλοντικές πολιτικές πρωτοβουλίες του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ντεμπούτο για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, με τους πρώτους αναγνώστες να το έχουν ήδη στην διάθεσή τους. pic.twitter.com/UwoNl8Qoah — Flash.gr (@flashgrofficial) November 24, 2025

«Πιστεύω ότι θα φτιάξει κόμμα»

«Το περίμενα βέβαια, είμαι στο χώρο της Αριστεράς. Έχω διαβάσει αποσπάσματα. Ήθελα να εκτιμήσω με τη δική μου ματιά όσα γράφει. Αποκαλύπτει πολλά ζητήματα για όσα διαδραματίστηκαν αυτήν την κρίσιμη περίοδο, ειδικά τότε με τα μνημόνια», τονίζει ένας αναγνώστης, έχοντας μόλις πάρει στα χέρια του το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

«Έχω δει κρίσεις ότι δεν παρουσιάζει κάτι καινούριο, άλλες κρίσεις ότι αγωνίστηκε πάρα πολύ για να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Πρέπει να το διαβάσω μόνος μου για να σχηματίσω μια εικόνα, ενόψει και της πιθανής δημιουργίας νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα, για να εκτιμήσω και την μετέπειτά μου πορεία ως ψηφοφόρος ενός πιθανού μελλοντικού τέτοιου κόμματος», αναφέρει, ενώ προσθέτει: «Πιστεύω ότι θα φτιάξει κόμμα, μέσα στο 2026 θα το ανακηρύξει».

«Πιστεύω να γράφει αλήθειες»

«Το περίμενα. Πίστευα ότι ο Τσίπρας είναι τίμιος άνθρωπος. Και πιστεύω να γράφει αλήθειες. Θα το διαβάσω με ενδιαφέρον και θα κάνω κριτική για τα γραφόμενά του», σημειώνει ένας άλλος αναγνώστης που έσπευσε από νωρίς για να αγοράσει την «Ιθάκη».

«Εγώ δεν τον ψήφισα τον Γενάρη του ’15. Γιατί ήξερα ότι η ομάδα των αριστερών, οι ίδιοι οι σύντροφοί του, θα τον πολεμούσαν. Έτσι είναι η τύχη της Αριστεράς», δηλώνει. «Μετά που άλλαξε και ψήφισε το μνημόνιο, τότε κατάλαβα ότι είναι άξιος και προσγειωμένος άνθρωπος, ότι ξέρει τι κάνει. Έτσι τον Σεπτέμβριο του ’15 τον ψήφισα. Πιστεύω ότι δικαιώθηκα για τη στήριξή μου».

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

«Το βιβλίο αυτό έπρεπε να γραφτεί. Οι εχθροί του θα χρησιμοποιούσαν πολύ λάσπη για να τον κατεδαφίσουν. Έπρεπε να γράψει την αλήθεια και όποιος είναι εραστής της αλήθειας πρέπει να τον στηρίξει», σημειώνει ο ίδιος.

«Πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας καινούριος πόλος, ο οποίος θα είναι συμβιβασμένος αριστερός κόσμος. Χωρίς τον μεγαλοιδεατισμό της Αριστεράς», υπογραμμίζει, αναφερόμενος κι αυτός στο ενδεχόμενο ίδρυσης ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

«Μας χρωστούν οι άνθρωποι που έπαιξαν ρόλο τότε»

«Το περιμέναμε με μεγάλη περιέργεια. Με ενδιαφέρει να διαβάσω ποια είναι η άποψή του και να συγκρίνω και με τις άλλες απόψεις που έχουν ακουστεί ή καταγραφεί κατά διαστήματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν κρατάω μεγάλο καλάθι για αυτά που θα διαβάσω», δηλώνει μια άλλη αναγνώστρια, η οποία πάντως εμφανίζεται επιφυλακτική για τα όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός.

«Από τα αποσπάσματα που βγήκαν δεν ήταν το βιβλίο που περίμενα, αλλά θα το αποδείξει η ανάγνωση».

«Ήταν μία δύσκολη περίοδος για όλους τους Έλληνες αυτή και μας χρωστάνε οι άνθρωποι που παίξανε αυτόν τον ρόλο να μας πουν τι πραγματικά συνέβη. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι έγινε με αντικειμενική διάθεση και όχι με κάποια σκοπιμότητα αποποίησης ευθυνών», αναφέρει.