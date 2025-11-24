Η παράκληση του Τάιλερ στον Αλέξη Τσίπρα για την «Ιθάκη»

Αντιδράσεις προκαλεί ήδη το περιεχόμενο του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον εύγλωτο τίτλο «Ιθάκη». Στην αναφορά που κάνει στο όνομά του ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη» απάντησε μέσω τον social media ο σύζυγος του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Τάιλερ Μακμπέθ.

Ειδικότερα ο Τάιλερ Μακμπέθ σε «ιστορία» του στο Instagram αναφέρει τον προσωπικό λογαριασμό του Αλέξη Τσίπρα και γράφει: «Με όλο το σεβασμό, ζητώ να μην χρησιμοποιηθεί το όνομά μου για οποιονδήποτε σκοπό μάρκετινγκ ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο σας.

Με θερμούς χαιρετισμούς, Τάιλερ».

Τα παιδιά του Κασσελάκη στο… Μαξίμου

Το απόσπασμα του βιβλίου που προκάλεσε την αντίδραση και την παράκληση του Τάιλερ Μακμπεθ είναι όσα εξιστορεί ο Αλέξης Τσίπρας για την επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη στο σπίτι του, όπου του ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Πώς όμως ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφει την επίσκεψη; Γράφει ο ίδιος: «Προς τα τέλη Αυγούστου, όταν επέστρεψα από τις ΗΠΑ, ο Καλογήρου μου είπε ότι ήθελε επειγόντως να με συναντήσει ο Κασελλάκης. Παρά το τζετ λαγκ τον δέχτηκα στο σπίτι μου μαζί με τον σύζυγό του Τάιλερ. Προς έκπληξή μου γρήγορα συνειδητοποίησα ότι είχε έρθει για να μου ανακοινώσει την απόφαση του να είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος» (…)

Προσπάθησα να τον αποθαρρύνω. Μου φάνηκε υπερφίαλος. Είχε τη βεβαιότητα όχι μόνο ότι θα εκλεγεί Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι σύντομα θα εκλεγεί και Πρωθυπουργός. Όταν έφυγαν, η Μπέττυ γυρίζει και μου λέει:

-«Αυτός θα τα φάει τα μούτρα του!».

-«Γιατί το λες;»

-«Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά και η αγωνία του είναι πως θα τα μεγαλώσουν στο Μαξίμου».

-«Και τι του απάντησες;»

-«Αγάπη να υπάρχει και όλα γίνονται. Τι να του απαντήσω;»

Τελικά έπεσα έξω στην εκτίμησή μου. Ο Κασσελάκης εξελέγη».