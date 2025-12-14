Αιφνιδιασμός Κασσελάκη: Συγκάλεσε έκτακτο συνέδριο, στον «αέρα» το Κίνημα Δημοκρατίας

Έκτακτο συνέδριο συγκαλεί ο Στέφανος Κασσελάκης ώστε το σύνολο των μελών του Κινήματος Δημοκρατίας να αποφασίσουν για το μέλλον του πολιτικού φορέα. Μάλιστα, την είδηση αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.



Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης, όλα τα μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας θα κληθούν να αποφασίσουν στο έκτακτο συνέδριο για την επόμενη ημέρα του κόμματος.

«Μαζί θα αποφασίσουμε»

Συγκεκριμένα, ο ο ιδρυτής του κινήματος είπε: «Το συνέδριο θα είναι για όλα τα μέλη καθώς όλα τα μέλη θα είναι ισότιμοι σύνεδροι, χωρίς ενδιάμεσα όργανα ή μηχανισμούς. Μαζί θα αποφασίσουμε εάν και πώς θα συνεχιστεί το Κίνημα Δημοκρατίας. Για την καταστατική ανασυγκρότησή του, για την οικονομική βιωσιμότητά του και για την κυβερνητική προοπτική του».



Με μήνυμά του στο Facebook, ο Στέφανος Κασσελάκης όρισε τη διεξαγωγή του έκτακτου συνεδρίου για τις 7 και 8 Φεβρουαρίου, έναν χρόνο μετά την ίδρυση του κόμματος και ενώ οι δημοσκοπήσεις το εμφανίζουν λίγο πριν το όριο εισόδου στη Βουλή.



Στην ανακοίνωση του κόμματος τονίζεται ότι «τα μέλη, χωρίς την ανάμειξη των οργάνων, θα αξιολογήσουν την έως τώρα πορεία, θα υποδείξουν τις οργανωτικές αλλαγές που κρίνουν απαραίτητες και θα αποφασίσουν αν μετά τις εκλογές το κόμμα θα συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του ή θα επιδιώξει συμμετοχή σε κυβερνητικά σχήματα». Το συνέδριο θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε όλα τα μέλη.

«Οι δύο πολιτικές λύσεις»

Σύμφωνα με τον κ. Κασσελάκη, υπάρχουν δύο πολιτικές λύσεις-δρόμοι:



«Ο ένας: Να δημιουργηθούν νέα κινήματα από την κοινωνία, με άφθαρτους ανθρώπους.



Ο δεύτερος, ο πλέον πιθανός: μία συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και άκρας δεξιάς. Ένα μοντέλο που ήδη εξαπλώνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη και που θα χτυπήσει δικαιώματα, ελευθερίες, δημοκρατικές κατακτήσεις δεκαετιών».



Συνεχίζει, λέγοντας, πως «η ιδανική λύση για την χώρα θα ήταν ένας νέος φορέας, φιλοευρωπαϊκός, φιλελεύθερος, προοδευτικός, στο Κέντρο της Αλλαγής ο οποίος θα συνεργαζόταν με αυτά τα νέα κινήματα για να φέρει εις πέρας την οικονομική πολιτική και την ριζική θεσμική κάθαρση που απαιτεί η κοινωνία. Αυτή ακριβώς ήταν η πρόθεση του Κινήματος Δημοκρατίας.



Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει ζωτικός χώρος αυτήν τη στιγμή για να πρωταγωνιστήσει ένας τέτοιος, νέος φορέας αλλαγής».



Έναν χρόνο μετά την ίδρυσή του, το Κίνημα Δημοκρατίας εμφανίζεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις να βρίσκεται σε οριακή θέση όσον αφορά την είσοδο του στη Βουλή.