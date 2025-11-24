Κασσελάκης για την «Ιθάκη»: Προφανώς τα αγγλικά της Μπέττυς είναι χειρότερα από του Τσίπρα

Με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, στα όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη» για τον άνθρωπο που τον διαδέχθηκε στην ηγεσία του κόμματος.

«Οφείλω να απαντήσω σε ένα αυτοαναφορικό πόνημα-πλυντήριο. Την "Ιθάκη" του προκατόχου μου στον ΣΥΡΙΖΑ που θα καταλήξει να είναι Τιτανικός για το πανάκριβο rebranding του», λέει αρχικά ο Στέφανος Κασσελάκης στη δήλωσή του που είναι γεμάτη «καρφιά» για τον πρώην πρωθυπουργό, στον οποίο μεταξύ άλλων αποδίδει και ομοφοβικά σχόλια.

«Η διαπίστωση του Αλέξη ότι υπήρξε "τσουνάμι Κασσελάκη" στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ειλικρινής. Εξηγεί όμως γιατί ο ίδιος φρόντισε με όλες τις δυνάμεις του να το ανακόψει, οργανώνοντας δύο φορές την επιχείρηση ανατροπής του νόμιμα εκλεγμένου αρχηγού; Την πρώτη, στο συνέδριο του Φεβρουαρίου, απέτυχε. Τη δεύτερη, στο "μπουζουξίδικο" τα κατάφερε. Η συνέχεια για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστή και φέρει την υπογραφή του. Τα θερμά μου συγχαρητήρια», συνεχίζει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Σχετικά με την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στη συζήτηση που είχε ο σύντροφος του κ. Κασσελάκη, Τάιλερ ΜακΜπέθ, ο ίδιος αναφέρει: «Σε ένα κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού, ο Αλέξης υποστηρίζει ότι ο σύζυγός μου, ο Τάιλερ, ρώτησε τη σύζυγό του Μπέττυ πώς θα έπρεπε να μεγαλώσει τα παιδιά μας στο Μαξίμου. Προφανώς τα αγγλικά της Μπέττυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς δεν κατάλαβε ότι ο Τάιλερ τη ρωτούσε πώς ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά όταν εκείνοι βρίσκονταν στο Μαξίμου. Αυτό όμως δεν με εντυπωσιάζει. Σκεφτείτε: Εάν έφερνα στο Σούνιο σύντροφο γυναίκα, θα το ανέφερε ποτέ στο βιβλίο του; Είναι εξόχως αποκαλυπτικό της δήθεν προοδευτικότητάς του και εξηγεί αρκετές πολιτικές επιλογές».

«Εξάλλου, ο ίδιος προέβλεπε σε κοινούς συνεργάτες ότι θα ερχόμουν τέταρτος στις ευρωεκλογές, καθώς “ο κόσμος δεν θα ήθελε έναν gay liberal”. Δικές του λέξεις. Ήρθα δεύτερος με 15%. Άραγε, ο Αλέξης με το νέο του κόμμα θα μπορέσει να πάρει περισσότερα;», αναρωτιέται ο Στέφανος Κασσελάκης.