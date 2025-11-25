«Το πιο διασκεδαστικό ήταν ο εκνευρισμός της Σίας Κοσιώνη»: Ο Τσίπρας για τη συνέντευξη στον ΣΚΑΪ

Η σχέση του Αλέξη Τσίπρα με τα Μέσα Ενημέρωσης και ειδικά με τα «παραδοσιακά» -πριν την «έκρηξη» του διαδικτύου, υπήρξε διαχρονικά δύσκολη. Στην πραγματικότητα, υπήρχε μεγάλη ένταση με το παλιό Συγκρότημα Λαμπράκη και με τον όμιλο ΣΚΑΪ.

Επομένως, δεν προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας επιλέγει να εξιστορήσει τη φορτισμένη συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι του Φαλήρου, παραμονές των εκλογών του 2019.



«Δεν είχε προηγούμενο»

Αμέσως μετά την τραγωδία στο Μάτι, το 2018, στον ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν να επιβάλλουν «εμπάργκο» στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, θεωρώντας πως είχε ξεπεράσει τα όρια της κριτικής. Για έναν ολόκληρο χρόνο, στις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού και στο δελτίο ειδήσεων, δεν εμφανίστηκε κανένα στέλεχος της Κουμουνδούρου.

Το «εμπάργκο», εν τέλει, το «έσπασε» ο ίδιος ο -τότε- πρωθυπουργός, που αποδέχθηκε την πρόσκληση να δώσει συνέντευξη στη Σία Κοσιώνη και τον διευθυντή της εφημερίδας «Καθημερινή», Αλέξη Παπαχελά, η όποια έγινε μέσα σε κλίμα ιδιαίτερα υψηλής έντασης.

«Από εκείνη την προεκλογική περίοδο, αξέχαστη μου έχει μείνει και η συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, στον Αλέξη Παπαχελά και τη Σία Κοσιώνη, πέντε μέρες πριν από τις εκλογές. Οι σκληρές, ακόμα και αγενείς, ερωτήσεις, με εμφανές το στοιχείο πολιτικής εχθρότητας, δεν είχαν προηγούμενο για συνέντευξη Πρωθυπουργού, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Πολύ περισσότερο αν συγκρίνει κανείς με πόση αβρότητα αντιμετώπιζαν στο ίδιο κανάλι τον Μητσοτάκη», σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός.

«Η επιθετικότητα, η μεροληψία, η πρόθεση να με σπρώξουν κάπου να την «πατήσω» ήταν έκδηλη. Κάποιες ερωτήσεις τους αντανακλούσαν ακόμα και κουτσομπολιά, που διακινούσαν οι «Ομάδες Αλήθειας» του Μητσοτάκη για να δίνουν τροφή στις αντιπαραθέσεις του καφενείου. Στην αρχή αιφνιδιάστηκα, αναρωτήθηκα αν έκανα καλά που δέχθηκα αυτή τη συνέντευξη, ξέροντας πόσο εχθρικός ήταν ο συγκεκριμένος σταθμός.

Γρήγορα, όμως, σκέφτηκα ότι αυτή ήταν μια ευκαιρία. Να σταθώ απέναντί στην εχθρότητα με ψυχραιμία και να μιλήσω όχι στους δημοσιογράφους, αλλά στους τηλεθεατές, στον ελληνικό λαό. Και μάλιστα στο τμήμα εκείνο που δεν με συμπαθούσε ιδιαίτερα. Και όσο πιο επιθετικοί γίνονταν αυτοί τόσο πιο ήρεμος παρέμενα εγώ.



Το πιο διασκεδαστικό για μένα, και για πολλούς φαντάζομαι, ήταν ο εκνευρισμός της Σίας Κοσιώνη. Που δεν συγκρατήθηκε και, κάποια στιγμή, ξεχνώντας ότι ήταν δημοσιογράφος και τη δέσμευε κάποια δεοντολογία, μου είπε το ανεπανάληπτο: “Δεν θα με εκνευρίσετε εσείς, κύριε Τσίπρα”», συμπλήρωσε.

«Δεν φαντάζεσαι πόσο καλό σου έκαναν»



Πάντως, η εντύπωση που αποκόμισε τότε το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, ήταν πως η επιθετική στάση που αντιμετώπισε, τον ευνόησε, καθώς συσπείρωσε γύρω του τους οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ.

Όταν τελείωσε η συνέντευξη, ήμουν εξαντλημένος. Βγαίνοντας από το κτίριο του ΣΚΑΪ, γύρισα και είπα στον Καρτερό, διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, τότε που με συνόδευε: «Ρε συ Θανάση, αυτοί με μισούν». «Μια χαρά σου κάνουν. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο καλό σου έκανε όλο αυτό», μου απάντησε μες στην καλή χαρά.

