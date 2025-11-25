Σχέδιο Μαξίμου για τον Τσίπρα: Στοχευμένη αποδόμηση, όχι προσωπική αντιπαράθεση με τον Μητσοτάκη

Ως…σκηνή από τα προσεχώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου στην κυκλοφορία χθες του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα υπό τον τίτλο «Ιθάκη». Και αυτό γιατί στο σκεπτικό αρκετών κυβερνητικών στελεχών αρχίζει να σχηματοποιείται η αντίληψη ότι δεν αποκλείεται ο πρώην πρωθυπουργός να είναι τελικώς ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, στο κυβερνητικό κέντρο επιμένουν ότι η κυβέρνηση δεν ετεροκαθορίζεται και ότι απόλυτη προτεραιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει δηλώσει πως δεν θα διαβάσει την «Ιθάκη», παραμένει η βελτίωση της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας και η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου.

Όπως, εξάλλου, μεταφέρει στο flash.gr ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, στην κυβέρνηση έχουν αποφασίσει να απαντάνε στους ισχυρισμούς του πρώην πρωθυπουργού, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, χωρίς, πάντως, να δίδεται η εντύπωση της υπερβολικής ενασχόλησης με το συγκεκριμένο…κεφάλαιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο κάδρο της αποδόμησης του πρώην πρωθυπουργού δεν θα μπει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, ο πρωθυπουργός, ενώ στενοί του συνεργάτες επισημαίνουν με νόημα πως οι όποιες απαντήσεις στον κ. Τσίπρα δε συνεπάγονται σε καμία περίπτωση ότι ο πήχης του Μεγάρου Μαξίμου είναι τα πεπραγμένα του πρώην πρωθυπουργού, αλλά και τα έργα και ημέρες της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ.

Συζήτηση στον «πρωινό καφέ»

Πάντως, το βιβλίο Τσίπρα απησχόλησε μεταξύ άλλων τον χθεσινό πρωινό καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου διατυπώθηκε η άποψη ότι η απουσία οποιασδήποτε συγγνώμης ή μεταμέλειας, ιδίως για το αλήστου μνήμης α' εξάμηνο του 2015 και το δραματικό δημοψήφισμα εκείνου του Ιουλίου παραπέμπει σε αλαζονεία.

Λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης δανείστηκε φράσεις από τους…Μάρξ για να πλαγιοκοπήσει τον πρώην πρωθυπουργό. Αφού υπενθύμισε την πασίγνωστη φράση του Καρλ Μαρξ ότι «η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη φορά σαν φάρσα» επεφύλαξε ένα βιτριολικό σχόλιο κατά του κ. Τσίπρα μέσω απάντησης του Αμερικανού συγγραφέα και κωμικού ηθοποιού, Γκράουτσο Μαρξ που είχε πει «από τη στιγμή που παρέλαβα το βιβλίο στα χέρια μου δεν έχω σταματήσει να γελάω, ελπίζω κάποια στιγμή να το διαβάσω».

Εν συνεχεία και αφού διευκρίνισε ότι η ιστορία της 5ετίας 2015-2019 δεν είναι καθόλου…αστεία, καθώς μεταξύ άλλων «η χώρα και οι πολίτες της που φορτωθήκαμε 120 αχρείαστα δις. ευρώ» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου, του οποίου το πλήρωμα επέλεξες εσύ και το ρίχνεις στα βράχια -και εδώ το πλοίο είναι μια χώρα- δεν είναι και τόσο έντιμο, θεωρώ, να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο, στο υπόλοιπο πλήρωμα, στους μούτσους και εσύ να είσαι άμοιρος ευθυνών».

Επικαλούμενος, δε, το ζωηρό ενδιαφέρον για το βιβλίο και τις συγκρίσεις, που γίνονται με τις πωλήσεις του αντίστοιχου του Χάρι Πότερ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Στην μία περίπτωση, στην περίπτωση του Χάρι Πότερ δηλαδή, στο Χόγκουαρτς η εκπαίδευση ήταν δωρεάν. Εμάς, η εκπαίδευση μας στοίχισε τουλάχιστον 120 δισεκατομμύρια ευρώ».