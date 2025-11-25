Στις 4 Δεκεμβρίου ο Μητσοτάκης τραπεζώνει τους πρώτους «γαλάζιους» βουλευτές

Τη μεθεπόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 4 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους «γαλάζιους» βουλευτές και συγκεκριμένα με αυτούς που μετέχουν στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, όπως πληροφορούμαι.

Το…τραπέζωμα του πρωθυπουργού στους βουλευτές του θα γίνει σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό σε εστιατόριο πέριξ της Ηρώδου Αττικού προς την πλευρά του Παγκρατίου σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό.

Είναι σαφές ότι στο Μέγαρο Μαξίμου επιχειρούν ένα συνολικό πολιτικό restart και επιδιώκουν σε μία περίοδο, όπου εκατομμύρια φορολογούμενοι θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους να «ζεστάνουν» και το κλίμα στους κόλπους της Κοινοβουλευτικής Ομάδος, ύστερα από μία περίοδο εντάσεων, που κορυφώθηκε με την ανταρσία δεκάδων βουλευτών με αφορμή την κρίση των ΕΛΤΑ.

Αν έχει κάποια αξία, την όποια, την προηγούμενη μέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει παρουσιάσει στο θέατρο «Παλλάς» το βιβλίο του που απ΄ότι φαίνεται - και ενόψει εορτών - πάει κάτι περισσότερο από καλά στις πωλήσεις.