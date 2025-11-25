ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης εμφανίζεται αδιάφορος για τον Τσίπρα αλλά ετοιμάζει αντεπίθεση για την «Ιθάκη»

Παρά τον επικοινωνιακό πάταγο που προκάλεσε η Ιθάκη του ΑλέξηςΤσίπρα, γενικότερα και ειδικότερα στους κόλπους της Αριστεράς, η χθεσινή ημέρα στην Χαριλάου Τρικούπη -φαινομενικά τουλάχιστον- κύλησε ήρεμα ως αδιάφορα.

Από το ΠΑΣΟΚ, πλην μιας εξαίρεσης που δε γινόταν να αποφευχθεί καθώς επρόκειτο για την Φώφη Γεννηματά που δεν βρίσκεται στη ζωή και δεν μπορούσε να μην υπάρξει απάντηση, δεν θέλησαν σε καμία περίπτωση να δείξουν κάποια υπερβολική αντίδραση ούτε και ότι το βιβλίο επιδρά στη δική τους ατζέντα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Τύπου διακίνησε την ανάρτηση του Μανώλη Όθωνα, διευθυντή του πολιτικού γραφείου της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ που εμπεριείχε δύο διαψεύσεις και μία αιχμηρή κατάληξη για τον πρώη πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Οι διαψεύσεις αφορούσαν το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ (μεγάλο ψέμα το χαρακτήρισε ο Όθωνας, αποκαλύπτοντας ότι ήταν παρών στο συγχαρητήριο τηλεφώνημα της Φώφης προς τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015) και την υποτιθέμενη «αναίτια» σύμφωνα με τον συγγραφέα της Ιθάκης αλλαγή στάσης της Γεννηματά για τον εκλογικό νόμο, που πάλι κατά τον στενό της συνεργάτη δεν υπήρξε.

Αν προκύπτει ένα πολύ σαφές συμπέρασμα από το κλίμα στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις «φυλές» του ΠΑΣΟΚ, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας, τόσο πριν όσο και μετά το βιβλίο, αποτελεί ένα πρόσωπο που συσπειρώνει το εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη, ενώ η αναβίωση γεγονότων -εκ μέρους του- σε πολιτικά αντίξοες συνθήκες για το Κίνημα ενισχύει το αίσθημα της πολιτικής αντιπάθειας εναντίον του.

Η επίμαχη ανάρτηση του Μανώλη Όθωνα έγινε αμέσως viral σε πασοκικά προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ στελέχη και βουλευτές, ιδίως όσοι είχα συμπορευτεί εκείνη την πολιτική περίοδο με τη Φώφη Γεννηματά, όπως οι Παύλος Χρηστίδης και Δημήτρης Μάντζος, την αναπαρήγαγαν, πέρα από το δικό τους σχολιασμό.

Ετοιμάζει αντεπίθεση ο Ανδρουλάκης

Κατά τα λοιπά, για την Χαριλάου Τρικούπη ο κ. Τσίπρας αποτελεί μια προσωπικότητα από το παρελθόν, που έχει κριθεί και η αναμόχλευσή του μπορεί να αφορά τα εσωτερικά των πολλών κομματιών του ΣΥΡΙΖΑ όχι όμως και τις ανάγκες της χώρας. Σύμφωνα με την ίδια επιχειρηματολογία, το ζητούμενο για το αύριο είναι μια συζήτηση σε προγραμματική βάση για τα προβλήματα, τις αγωνίες και ρεαλιστικές λύσεις επί αυτών σε προοδευτική κατεύθυνση, «που μόνο το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορούν να παρέχουν ως εναλλακτική προς τη ΝΔ»

Όπως πληροφορείται το flash.gr από καλά ενημερωμένες πηγές, το ΠΑΣΟΚ έχει έτοιμη την αντεπίθεσή του, με δυνατό του χαρτί το κυβερνητικό του πρόγραμμα που αποστέλλεται στις οργανώσεις του σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, ο προσυνεδριακός διάλογος αλλά και οι περιοδείες που θα κάνει η ηγεσία και κεντρικά στελέχη έχει ως σκοπό να μην αφήσει ζωτικό χώρο για προσέγγιση με κεντροαριστερά ακροατήρια στον Αλέξη Τσίπρα και τις σχεδιαζόμενες περιοδείες του για την παρουσίαση του βιβλίου.

Σήμερα Τρίτη, ανήμερα της διεθνούς ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι γυναίκες βουλευτές του Κινήματος θα καταθέσουν στις 11:00 το πρωί λουλούδια στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα (Λεωφόρος Δημοκρατίας 49, Άγιοι Ανάργυροι). Στις 15:00, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ στη Βουλή, στο οποίο είχε στείλει επιστολή στήριξης αλλά και τις θέσεις του για μια Αυτοδιοίκηση «που δεν θα είναι το μακρύ χέρι του Μαξίμου». Τέλος, στις 20:00 θα παραστεί στην εκδήλωση μνήμης και τιμής «ΒΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 1933-2024» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών όπου έχει ανακοινώσει ότι θα παραστεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.