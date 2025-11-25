Οι ΓΑΠικοί συμπαθούντες τον Τσίπρα

Η πρόσφατη «απόβαση» των ΠΑΣΟΚων σε Αχαϊα και Δυτική Ελλάδα για την εκδήλωση με θέμα την περιφερειακή ανάπτυξη δεν είχε μόνο τα προφανή κίνητρα...



Όπως μου έλεγαν παράγοντες με άριστη γνώση της πασοκικής ανθρωπογεωγραφίας, στην εν λόγω περιοχή υπάρχουν όντως πολλοί Παπανδρεϊκοί, αλλά με την εξής ιδιαιτερότητα:

Αρκετοί εξ αυτών δεν ψηφίζουν το ΠΑΣΟΚ γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρώην πρωθυπουργός εκλέγεται χωρίς σταυρό, ενώ υπάρχει και το μάλλον μοναδικό φαινόμενο σε όλη την Ελλάδα όπου αρκετοί από την ίδια ομάδα ψηφοφόρων τρέφουν συμπάθεια και προς τον Αλέξη Τσίπρα (αν και γενικότερα, αλλού τον αντιπαθούν για τα γνωστά που είχε πει στον Γιώργο πχ Πινοσέτ, Ολαντρεου γερμανοτσολιά κτλ που στην «Ιθάκη» λέει ότι θα τα είχε αποφύγει... )



Οπότε έχει εξήγηση η κοινή παρουσία του Ανδρουλάκη με τον Παπανδρέου ή αλλιώς πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης...