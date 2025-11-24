Γεωργιάδης: «Ακατανόητη η Ιθάκη - Η μόνη σωστή πράξη Τσίπρα ήταν η κωλοτούμπα στο δημοψήφισμα»

Ιδιαίτερα καυστικός για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (24/11) στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action 24.

Ξεκινώντας, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην υπόθεση Novartis λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν έχει μια πραγματική αίσθηση ότι έμπλεξε την πολιτική σκηνή αυτού του τόπου με την σκευωρία. Μια συγγνώμη για την ταλαιπωρία έχει να πει; Έκαναν μπούλινγκ στο παιδί μου» ενώ συνεχίζοντας για την «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού υπογράμμισε: «Ο κ. Τσίπρας έκανε ένα βιβλίο που για εμένα είναι ακατανόητο. Αν ένας πρωθυπουργός επιλέξει μόνο κακούς υπουργούς, φταίνε οι υπουργοί ή είναι κακός ο πρωθυπουργός;».

Σχετικά με τις αναφορές στο βιβλίο «Ιθάκη» για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, ο Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε: «Ουσιαστικά μας λέει ότι δεν ήξερε ότι υπήρχαν νεκροί. Είναι δυνατόν να μην είχανε πει στον κ. Τσίπρα ότι δεν υπήρχαν νεκροί. Δικαιώνει τον εαυτό του για το Μάτι ενώ λέει ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχαν νεκροί. Λέει ψέματα. Δεν μπορεί να γνώριζε η αντιπολίτευση ότι υπήρχαν νεκροί και να μην γνώριζε η κυβέρνηση. Για τέτοιο μπάχαλο μιλάμε. Για τη βόλτα με το κότερο, στη θαλαμηγό 20 μέρες μετά την τραγωδία, γράφει τίποτα στο βιβλίο του;».

Όσον αφορά τον Γιάνη Βαρουφάκη και τις επιλογές που πήρε, ο υπουργός Υγείας εξήγησε πως «ο πιο μοιραίος άνθρωπος για την Ελλάδα και τον Τσίπρα ήταν ο Γιάνης Βαρουφάκης. Θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα αν είχε αναλάβει ο Δραγασάκης».

Για τον Παύλο Πολάκη και τον ρόλο του στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ότι «και λίγα γράφει για τον Πολάκη. Υπήρχε μεγαλύτερο σύμμαχος μας από τον Πολάκη; Από το να τσακώνεται με όλους κάθε δεύτερη μέρα;»

«Ότι χειρότερο η συμφωνία των Πρεσπών για την Ελλάδα»

Επιπλέον, μιλώντας για τη συμφωνία των Πρεσπών, επισήμανε πως «η συμφωνία ήταν ότι χειρότερο μπορούσε να κάνει για την Ελλάδα. Ήταν τεράστιο λάθος. Έχει μπλέξει την χώρα. Και αυτό που δεν ξέρουν ακόμη και οι ψηφοφόροι μας είναι ότι δεν μπορούμε να την καταργήσουμε».

Όσον αφορά το απόσπασμα ότι «η χώρα αυτή τη στιγμή είναι στη δραχμή», ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Θεωρώ τον Τσίπρα έναν φοβερό δημαγωγό. Θέλω να τον υπερασπιστώ για την κωλοτούμπα. Η μόνη ορθή πράξη του ήταν αυτή η κωλοτούμπα στο δημοψήφισμα. Δεν είχε καταλάβει ο κόσμος τι σήμαινες το όχι. Μέχρι να ψηφιστεί το τρίτο μνημόνιο φοβόμουν και είχε στείλει την οικογένειά μου στην Αμερική. Είχα πει "αν πάμε στη δραχμή εδώ θα γίνει εμφύλιος, θα με κυνηγάνε να με σκοτώσουνε"»

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας σχολίασε τον Αλέξη Τσίπρα ως πιθανό αντίπαλο στο μέλλον αναφέροντας: «Ο κ. Τσίπρας αποχώρησε μετά τις εκλογές του 2023 έχοντας πάρει 17,7%. Άρα αν πάρει κάτω από αυτό, δεν θα έχει αποτύχει; Δηλαδή κατεβαίνει στις εκλογές για να πάρει χαμηλότερο ποσοστό; Άρα βάζει ως πήχη για τον εαυτό του το 17,7%. Αν πάρει 10 ή 12% είναι αισχρά αποτυχημένος».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας πως «ο μόνος που δεν είχε καταλάβει τι είναι», ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.

Κλείνοντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε και για την επίσκεψη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο υπουργείο Υγείας, όπου μαζί παρουσίασαν έναν ψηφιακό βοηθό που θα καθοδηγεί τους πολίτες με τη βοήθεια του AI, λέγοντας πως «η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει έρθει με πραγματική όρεξη. Είναι πολύ συμπαθητική και ενημερωμένη. Θα την θυμόμαστε αυτή την πρέσβη».