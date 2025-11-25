«Άβρεχτος» ο Πάνος Καμμένος

Διαβάζοντας την «Ιθάκη» και ξεπερνώντας την προσωπική ντροπή από τα όσα γράφει ο πρώην Πρωθυπουργός για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ο ίδιος επέλεξε για την «Πρώτη Φορά» και όπως με βοήθησε να αντιληφθώ, ένας καθαρόαιμος αριστερός, ο μοναδικός που βγαίνει «άβρεχτος» από το αφήγημα είναι ο Πάνος Καμμένος.

Την ώρα δηλαδή που ο κ. Τσίπρας «λούζει» κανονικότατα στελέχη με τα οποία πορεύτηκε μαζί σε αυτό το ταξίδι της Αριστεράς προς την ουτοπία τους ότι θα άλλαζαν όλοι μαζί την Ευρώπη, φροντίζει να κρατήσει στο απυρόβλητο τον κυβερνητικό του εταίρο, πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνο Καμμένο.

«Δεν μας έβαλε παράλογους όρους, δεν μας υπονόμευσε, δεν μας τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια» γράφει ο πρώην Πρωθυπουργός, ανεξάρτητα εάν ο κ. Καμμένος κατά καιρούς είχε κάνει ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις, στα όρια των καταγγελιών, για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Και κάποιοι... κακοί άνθρωποι εκεί έξω μου έλεγαν χθες ότι ο κ. Τσίπρας ίσως και να φοβάται κάπως τον απρόβλεπτο Πάνο Καμμένο και τα όσα μπορεί να πει ανά πάσα στιγμή για την περίοδο της κυβερνητικής τους συνεργασίας.

Ο καιρός θα δείξει...