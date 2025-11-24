Υπουργικό Συμβούλιο για κλάματα - Ο Τσίπρας το λέει, όχι άλλοι

Θα μου επιτρέψετε σήμερα - όπως το βλέπω και τις αμέσως επόμενες μέρες - να ασχοληθώ περισσότερο με την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα που από το πρωί κοσμεί τις προθήκες των βιβλιοπωλείων όλης της χώρας.

Μέσα στις 762 σελίδες του υπάρχουν αυτά τα «διαμάντια» που δεν πρέπει να χαθούν μέσα στο ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνετε. Να, για παράδειγμα ένα σημείο στο οποίο ο κ. Τσίπρας αναφέρεται στους υπουργούς του.

Δηλαδή στα πρόσωπα που ο ίδιος είχε διαλέξει για την «Πρώτη Φορά». Χωρίς κανέναν άλλον σχολιασμό, παραθέτω το απόσπασμα και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε:

«Το πιο σοβαρό, όμως πρόβλημα δεν ήταν η ενδυμασία, αλλά οι δηλώσεις τους πριν και μετά την ορκωμοσία. Μέχρι να προσέλθουν στο Υπουργικό Συμβούλιο, ορισμένοι πρέπει να είχαν ανεβάσει ο καθένας τους από μια μονάδα τουλάχιστον τα spreads των ελληνικών ομολόγων. Ο ένας κοινωνικοποιούσε Υπηρεσίες, ο άλλος προσλάμβανε απολυμένους, ο τρίτος έδιωχνε τους Κινέζους από τον Πειραιά. Επικρατούσε η αισιοδοξία της βούλησης και απουσίαζε η απαισιοδοξία της νόησης».

Γλιτώσαμε όλοι στο παρά ένα δηλαδή. Μεταξύ μας και ο Τσίπρας.