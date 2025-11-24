Νέα «πυρά» Πολάκη για την «Ιθάκη»: «Δεν τα θυμάται καλά ο Αλέξης»

Νέες αιχμές προς τον Αλέξη Τσίπρα και όσα αναφέρει στο βιβλίο του «Ιθάκη» εξαπέλυσε με ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζει συγκεκριμένα το ζήτημα της υποψηφιότητας του Μιχάλη Χαιρετάκη και κάνει λόγο για «εκβιαστική συμπεριφορά» του Γιώργου Σταθάκη ο οποίος φοβούμενος πως πιθανόν να έχανε το βουλευτικό του αξίωμα -πάντα σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Παύλος Πολάκης- ζήτησε από τον Αλέξη Τσίπρα να μην είναι υποψήφιος ο κ. Χαιρετάκης.

Ο Παύλος Πολάκης επισυνάπτει επίσης σχετικές εικόνες στο δημοσίευμα του ενώ αναφέρει πως θα «επανέλθω με κάποιες λεπτομέρειες για αυτά που δείχνουν πολλά».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«Περί "εκβιασμών" που δήθεν έκανα:

Η υποψηφιότητα του Μιχάλη Χαιρετάκη πέρασε ΟΜΟΦΩΝΑ, χωρίς καμία διατύπωση διαφωνίας από κανένα μέλος της Πολιτικής Γραμματείας στη συνεδρίαση της στις 18 Φεβρουαρίου του 2023 μαζί με υποψηφιότητας πολλών νομών της χώρας.

Στη φωτο 1-2 φαίνονται φωτογραφίες της εισήγησης που ήρθε στην Πολιτική Γραμματεία σε εκείνη τη συνεδρίαση και μάλιστα φαίνεται η ώρα και η μέρα της φωτογραφίας.

Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ προήλθε από τον Γιώργο Σταθάκη ο οποίος με τη λήξη της συνεδρίασης πήρε τον Αλέξη τηλέφωνο και του είπε να μην μπει ο Χαιρετάκης υποψήφιος επειδή θα τον στήριζα εγώ μπορεί να έβγαινε βουλευτής και δεν θα έβγαινε αυτός!!!!!!!

Δυστυχώς σε αυτών τον εκβιασμό υπέκυψε ο Αλέξης τελικά και την επόμενη ημέρα ΔΕΝ ανακοίνωσε το όνομα του Μιχάλη του Χαιρετάκη ως υποψηφίου και γι' αυτό αντέδρασα με τον τρόπο που φαίνεται στη φωτογραφία 3.

Θεώρησα στοιχειώδη υποχρέωσή μου να το κάνω αυτό, σε έναν άνθρωπο που μπήκε πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά το 2019 (μετά την ήττα των Ευρωεκλογών) και βοήθησε ουσιαστικά να κρατήσουμε την πρώτη θέση τότε στο νομό φέρνοντας πολλούς καινούργιους ψήφους (φωτο 4). Ήταν τεράστια προσβολή το να μην συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο λόγω της απαίτησης του ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟΥ για 4 χρόνια Σταθάκη και από τα Χανιά και γενικώς από την αντιπολίτευση!

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ!

ΥΓ. Επειδή μάλλον δεν τα θυμάται καλά ο Αλέξης η έξοδός μου από τα ψηφοδέλτια δεν έγινε τότε στις 19 Φεβρουαρίου ,αλλά μετά από την ανάρτηση στις 26 Φεβρουαρίου 2023 για το «βαθύ κράτος δικαστών-δημοσιογράφων -τραπεζιτών» που έγινε για να στηρίξω το Νίκο Παππά μετά την ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ καταδίκη του παρά την αθωωτική εισαγγελική πρόταση για τα κανάλια! Θα επανέλθω με κάποιες λεπτομέρειες για αυτά που δείχνουν πολλά.

(Στις φωτο 5 και 6 τα αποσπάσματα για το θέμα του «εκβιασμού» από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα)».