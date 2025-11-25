«Δεν θα διαβάσω το βιβλίο, θα περιμένω την ταινία»: Η καυστική απάντηση Βαρουφάκη στον Τσίπρα

Βγαίνουν σιγά σιγά τα μαχαίρια μόλις μια ημέρα μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Το βιβλίο ήταν σίγουρο -πριν ακόμα πάρει την θέση του στα ράφια των βιβλιοπωλείων- ότι θα προκαλούσε ωστόσο η οξεία κριτική από πρωταγωνιστικά πρόσωπα των ημερών της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βγαίνουν ήδη μπροστά.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης -για τον οποίο η κριτική του Αλέξη Τσίπρα ήταν ιδιαίτερα καυστική- απάντησε με ιδιαίτερα οξείς χαρακτηρισμούς. Ο πρώτος υπουργός Οικονομίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και αυτός που χρεώθηκε το βάρος της διαπραγμάτευσης το πρώτο κρίσιμο εξάμηνο του 2015 μιλώντας στην ΕΡΤ επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό για όσα γράφει στο βιβλίο του λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας «επιδίδεται σε μια προσπάθεια να μεταμφιέσει την ενοχή σε αφέλεια» προσθέτοντας καυστικά «έχω πολλά βιβλία να διαβάσω λέω να περιμένω την ταινία».

Ο Τσίπρας, η Θάτσερ και ο Μπλερ

Κάρφωσε, δε, τον πρώην πρωθυπουργό αντιπαραβάλλοντας μια δήλωση της Μάργκαρετ Θάτσερ: «κάποτε ρώτησαν την Μάργκαρετ Θάτσερ "ποιο ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα" και απάντησε "ο εργατικός Τόνι Μπλερ" Αν ρωτήσετε σήμερα τους πιο βαμμένους τροϊκανούς το ίδιο ερώτημα θα σας πουν ο Αλέξης Τσίπρας. Προσπαθεί να βαφτίσει το κρέας ψάρι και την άγνοιά του που παραδέχεται ότι είχε, σε αφέλεια»

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΜεΡΑ25 «ο Τσίπρας έστρωσε τον δρόμο για τον Μητσοτάκη. Αυτή η προσπάθεια rebranding που αποτελεί ενδιαφέρουσα προσπάθεια διαστρέβλωσης όσων έγιναν, έχει ενδιαφέρον να το διαβάσει όποιος θέλει και να κρίνει».

«Τους τα είχε δώσει όλα»

Απαντώντας σημείο προς σημείο στην αφήγηση του Αλέξη Τσίπρα για την θητεία του στο υπουργείο Οικονομίας ο Γιάνης Βαρουφάφκης υποστήριξε ότι «ο Τσίπρας είχε δίκιο, τις τελευταίες ημέρες τα είχε δώσει όλα. Δεν ήθελαν μόνο να υπογράψει μνημόνιο αλλά να τον εξευτελίσουν. Τον έκαναν να κάνει δημοψήφισμα για να φανεί δημοκράτης και γι' αυτό ήταν σε κατήφεια εκείνο το βράδυ γιατί κέρδισε το όχι. 21 Ιουνίου όταν δεν συμμετείχα στην ομάδα των διαπραγματεύσεων και ήμουν στο Eurogroup ως επίτιμος, τους τα είχε δώσει όλα και του ζητούσαν επιπλέον γιατί ήθελαν να τον κάνουν να υποφέρει για κάποιους σαν εμένα.

Το ερώτημα ήταν: έχεις έναν λαό που μας στηρίζει κόντρα σε όλο το μιντιακό σύστημα που έλεγε θα έρθει ο Αρμαγεδδών στο όχι και ο Τσίπρας όλη εκείνη την περίοδ ήλπιζε να παραπλανήσει τον λαό ότι πίστευε στο όχι για να ψηφίσει ναι και τελικά να προσχωρήσει στο μπλοκ των τροικανών. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα στη δημοκρατία και την αριστερά».

Για τα κουπόνια

Συνεχίζοντας την κριτική του προς τον πρώην πρωθυπουργό ο Γιάνης Βαρουφάκης έδωσε την δική του απάντηση για όσα γράφονται στην «Ιθάκη» για τα κουπόνια. «Όταν άκουσα για όσα γράφει για το IOU γέλασα πικρά. Κανείς δεν μίλησε για κουπόνια. Εκείνο το πρωτοποριακό σύστημα πληρωμών που θα βασιζόταν στο taxisnet που έχει εφαρμοστεί σε χώρες όπως στη Βραζιλία ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του το να το λέει κουπόνια είναι αυτοεξευτελισμός για τον ίδιο».

«Η εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος δημόσιων πληρωμών ήταν όρος που του είχα θέσει τον Νοέμβριο του 2014 στη συνάντηση με τον Δραγασάκη για να αναλάβω το ΥΠΟΙΚ που τώρα το ευτελίζει και λέει ότι το έμαθα στο τέλος.. Έχω και τα email που τους έστελνα από το Τεξας» πρόσθεσε ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25.

«Ο τίτλος ήταν δημόσιο σύστημα εξωτραπεζικών πληρωμών μέσω taxisnet είναι σαν να βαφτίζεις μια tesla σε fiat. Το να το ευτελίζεις λέγοντας για κουπόνια είναι λόγος που δεν θα διαβάσω το βιβλίο. Αυτή τη στιγμή στη Φρανκφούρτη γίνεται μια συζήτηση για το ψηφιακό ευρώ. Αυτό είναι το σύστημα που πρότεινα. Αλλά να το παρουσιάζει ως κουπόνια που τα έμαθε στο τέλος του εξαμήνου είναι απόδειξη της ποιότητας του ανδρός» συνέχισε ο κ. Βαρουφάκης.

«Έχω κάνει πολλά λάθη»

Πάντως ο πρώτο υπουργός Οικονομίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2015 προχώρησε και σε αυτοκριτική παραδεχόμενος ότι «έχω κάνει πολλά λάθη και το μεγαλύτερο είναι της συμφωνίας του Φεβρουαρίου. Έχω κάνει και επικοινωνιακά λάθη. Το Paris Match ήταν ανοησία και ζητώ συγγνώμη στη σύζυγό μου Δανάη Στράτου και θα της το ζητώ αιώνια».

Για την κριτική, όμως, που του ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας για τη φωτογράφιση αυτή, ο Γιάνης Βαρουφάκης είπε ότι «αυτά τα λέει ένας άνθρωπος που πήρε τη λαϊκή εντολή του δημοψηφίσματος, την πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων, διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να τον εμπιστευτεί ο λαός για ένα πρόγραμμα που δεν υπάρχει, για ένα κόμμα που δεν υπάρχει, στη βάση "εγώ είμαι". Θέλει να κάνει κριτική στη βάση της ματαιοδοξίας».