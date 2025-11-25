Μυτιλήνη, Ρίγα, Εσθονία: Το καυστικό σχόλιο Μαρινάκη για το λάθος του Τσίπρα στην «Ιθάκη»

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει πολιτικό σάλο στην Ελλάδα μόλις μια ημέρα μετά την επίσημη κυκλοφορία του στα βιβλιοπωλεία. Την ώρα που ο πρώην πρωθυπουργός δέχεται συντονισμένα πυρά από πρώην συντρόφους και άλλοτε συνεργάτες του στην κυβέρνηση του 2015 έχει να αποκρούσει και βέλη από την κυβέρνηση και όχι μόνο για τα πολιτικά πεπραγμένα του.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Open, επέλεξε μια σαφώς αιχμηρή προσέγγιση, επικεντρώνοντας σε ένα γεωγραφικό λάθος που εντόπισε στο κείμενο, αποδίδοντάς το κατευθείαν στην πένα του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη σελίδα 212 ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται στην Ρίγα της Εσθονίας, κάτι που είναι σαφώς λάθος καθώς η πρωτεύουσα της Εσθονίας είναι το Ταλίν, ενώ η Ρίγα είναι η πρωτεύουσα της Λετονίας.

«Ήθελα να ζητήσω ένα συγγνώμη από τον κ. Τσίπρα», ξεκίνησε με σαρκασμό ο Παύλος Μαρινάκης, «γιατί ήμουνα από αυτούς που είχα πιστέψει ότι μπορεί να υπάρχει ένας σκιώδης συγγραφέας του βιβλίου».

Η γεωγραφική γκάφα» και η «Λέσβος του εξωτερικού»

Το εύρημα του κ. Μαρινάκη βρισκόταν στη σελίδα 212, όπου ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται, λανθασμένα, στη Ρίγα ως πρωτεύουσα της Εσθονίας.

«Βλέποντας τη σελίδα 212 και την αναφορά στη Ρίγα της Εσθονίας —που δεν υπάρχει, είναι η Λέσβος και η Μυτιλήνη του εξωτερικού— κατάλαβα από τις γνώσεις γεωγραφίας ότι ο πραγματικός συγγραφέας είναι ο κύριος Τσίπρας».

Με αυτό τον τρόπο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπενθύμισε το περίφημο λεκτικό ατόπημα του κ. Τσίπρα (σύγχυση Λέσβου-Μυτιλήνης), ενισχύοντας καυστικά την κριτική του.

«Δεν είναι δείγμα ηγέτη να αδειάζεις συνεργάτες»

Ο Παύλος Μαρινάκης προχώρησε σε επίθεση στον χαρακτήρα του πρώην πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι το βιβλίο δείχνει έναν πολιτικό που αρνείται την ευθύνη για τις κρίσιμες επιλογές του.

«Δεν νομίζω ότι είναι δείγμα ηγέτη… να αδειάζει τους συνεργάτες του, να θεωρεί ότι ο ένας μετά τον άλλον ήταν κακές επιλογές. Επιλογές που ήταν του ίδιου», τόνισε.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έφερε ως παράδειγμα τον Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος ήταν «asset» (πλεονέκτημα) πριν από δέκα χρόνια και τώρα θεωρείται «κακός υπουργός οικονομικών». Τον Νίκο Παππά, ο νόμος του οποίου για τις άδειες ήταν «προβληματικός», παρότι εγκρίθηκε από τον Πρωθυπουργό. Την Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία ο Τσίπρας πρότεινε για Πρόεδρο Βουλής.

Κλείνοντας, ο Παύλος Μαρινάκης έθεσε το κεντρικό ερώτημα: «Δεν μπορείς εσύ να βγαίνεις "στον αφρό" όταν σχεδόν όλες οι κρίσιμες επιλογές... ήταν λανθασμένες. Γιατί ο κόσμος να πιστέψει ότι ένας άνθρωπος που έκανε μόνο λάθος επιλογές στη δεύτερη εκδοχή του θα κάνει σωστές;»