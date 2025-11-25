Ξεπούλησε η «Ιθάκη» - Η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου

Ήταν αναμενόμενο, αλλά ο εκδοτικός οίκος Gutenberg επιβεβαίωσε και επίσημα ότι τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τον τίτλο «Ιθάκη» εξαντλήθηκαν και μάλιστα από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας.

Ο εκδοτικός οίκος που ανέλαβε να επιμεληθεί και να εκδώσει το βιβλίο ευχαρίστησε το αναγνωστικό κοινό για την εντυπωσιακή ανταπόκριση και τη στήριξή του.

Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι μετά την αρχική επιτυχία και την σταθερά μεγάλη ζήτηση έχει ξεκινήσει η ανατύπωση του βιβλίου ώστε να δημιουργηθεί νέο απόθεμα που θα καλύψει όσους δεν πρόλαβαν να το αγοράσουν.

Η πολύκροτη «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού -όπως ήταν αναμενόμενο- έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον για τη διατύπωση των γεγονότων της τετραετίας 2015-2019, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στη διακυβέρνηση της χώρας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τις τελευταίες ώρες υπάρχουν αντιδράσεις από πρώην «συντρόφους» του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο Παύλος Πολάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ο Πάνος Σκουρλέτης και άλλοι, ενώ δημόσια το σχολίασαν και στελέχη της κυβέρνησης, της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Πόσο κοστίζει το βιβλίο

Στις εκδόσεις Gutenberg, στην οδό Διδότου, στο κέντρο της Αθήνας, μπορεί να βρει κανείς το βιβλίο στην τιμή των 25,20 ευρώ. Σε οποιοδήποτε άλλο βιβλιοπωλείο μπορεί να το βρει στα 28 ευρώ, ενώ σε πλατφόρμες μεταπώλησης ενδεχομένως τις επόμενες μέρες να ξεπεράσει αυτή την τιμή.

Επίσης, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα κυκλοφορεί και σε μορφή audiobook μέσα από την πλατφόρμα της Bookvoice. Η τιμή του βιβλίου «Ιθάκη» σε αυτή τη μορφή, με την αφήγηση του ηθοποιού, Αιμίλιου Χειλάκη και με συνολική διάρκεια 27 ωρών και 33 λεπτών, κοστίζει 19,90 ευρώ.