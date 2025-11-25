Τα «λιγουρεύτηκαν»... Τσίπρας και Γεωργιάδης αντάλλαξαν βιβλία και φιλοφρονήσεις

Η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Άδωνι Γεωργιάδη πέρασε σε ένα νέο, απρόσμενο επίπεδο: αυτό της λογοτεχνίας και του συμβολισμού. Όπως αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας, ο πρώην Πρωθυπουργός του έστειλετο νέο του βιβλίο, «Ιθάκη», με προσωπική αφιέρωση, ευχαριστώντας τον για τη δωρεάν διαφήμιση.

Η κίνηση αυτή, που εκ πρώτης όψεως φαντάζει ως απλή ευγένεια, πυροδότησε την άμεση και αιχμηρή αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος εκτός από πολιτικός είναι και γνήσιος βιβλιοπώλης.

Το αντίδωρο: Από την «Ιθάκη» στη «Ρώμη»

Η απάντηση του Γεωργιάδη δεν περιορίστηκε σε ένα ευχαριστήριο μήνυμα. Ανακοίνωσε μέσω της ανάρτησής του ότι, ανταποδίδοντας τη χειρονομία, θα στείλει στον Αλέξη Τσίπρα το νέο δικό του βιβλίο, με τον τίτλο: «Ρώμη».

Ο @atsipras μου έστειλε ως δώρο το βιβλίο του «Ιθάκη» με προσωπική αφιέρωση και τον ευχαριστώ. Ως γνήσιος βιβλιοπώλης και εγώ θα του στείλω το νέο δικό μου βιβλίο: «Ρώμη». Η απάντησή μου στο πρωινό του βίντεο προς εμένα ακολουθεί εδώ…. pic.twitter.com/ivezSelr5y — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 25, 2025

Το πραγματικό «ζουμί» της αντιπαράθεσης κρύβεται στην αναφορά του Γεωργιάδη για το ηθικό δίδαγμα αυτή της έριδας.

«Μόλις παρέλαβα το δώρο του φίλου μου του Αλέξη για το βιβλίο του με τον τίτλο «Ιθάκη». Αλέξη μου, εγώ ως γνήσιος βιβλιοπώλης, ανταποδίδω ένα βιβλίο ιστορίας, το παρουσιάζω μεθαύριο. Ξέρεις γιατί η ιστορία είναι πολύ σημαντική. Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες... Καλή αντάμωση....», του ανέφερε με νόημα