Άδωνις Γεωργιάδης για βιβλίο Τσίπρα: Μόλις παρέλαβα το δώρο του φίλου μου Αλέξη

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» παρέλαβε το πρωί της Τρίτης 25 Νοεμβρίου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος το παρουσίασε σε ένα σύντομο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο 46 δευτερολέπτων βίντεο, ο υπουργός Υγείας ευχαριστεί τον τέως πρωθυπουργό και ανταπέδωσε τη χειρονομία προσφέροντάς του αντίστοιχα το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ρώμη» το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός των επόμενων ημερών.

«Μόλις παρέλαβα το δώρο του φίλου μου του Αλέξη για το βιβλίο του "Ιθάκη"» ανέφερε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε διαβάζοντας την αφιέρωση στην πρώτη σελίδα «Στον Άδωνι για την δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου μου. Αλέξης Τσίπρας».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας απευθύνθηκε στον Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζοντας το δικό του βιβλίο «Αλέξη μου, εγώ ως γνήσιος βιβλιοπώλης ανταποδίδω ένα βιβλίο ιστορίας. Το παρουσιάζω μεθαύριο».

Ωστόσο δεν δίστασε να δώσει και μια συμβουλή στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας χαρακτηριστικά «Ξέρεις γιατί η ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες. Καλή αντάμωση».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο @atsipras μου έστειλε ως δώρο το βιβλίο του «Ιθάκη» με προσωπική αφιέρωση και τον ευχαριστώ. Ως γνήσιος βιβλιοπώλης και εγώ θα του στείλω το νέο δικό μου βιβλίο: «Ρώμη». Η απάντησή μου στο πρωινό του βίντεο προς εμένα ακολουθεί εδώ….