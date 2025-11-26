Οι εκδόσεις Ψυχογιός τρολάρουν την «Ιθάκη» του Τσίπρα - «Με 1.500.000 αντίτυπα ρίχνεις κυβέρνηση»

«Αν με 33.000 αντίτυπα έχεις διατελέσει πρωθυπουργός, με 1.500.000 λογικά ρίχνεις την κυβέρνηση». Με αυτά τα λόγια, οι εκδόσεις Ψυχογιός, που εξέδωσαν στην ελληνική αγορά τον «Χάρι Πότερ» θέλησαν να... τρολάρουν τις εκδόσεις Gutenberg, που εξέδωσαν την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Με μια χιουμοριστική ανάρτηση στο Facebook, οι εκδόσεις Ψυχογιός απάντησαν στους αριθμούς που έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες για την «Ιθάκη», η οποία πούλησε 33.000 αντίτυπα τις πρώτες 24 ώρες της κυκλοφορίας της στα ελληνικά βιβλιοπωλεία.



Με ένα κολάζ τεσσάρων φωτογραφιών και ισάριθμων σχολίων, οι εκδόσεις Ψυχογιός δίνουν το... στίγμα τους.

«Αν με 33.000 αντίτυπα έχεις διατελέσει πρωθυπουργός, με 1.500.000 λογικά ρίχνεις την κυβέρνηση», αναφέρει στο πρώτο σχόλιο και ακολουθεί το επόμενο: «Ο Χάρι Πότερ βλέποντας τα δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες».

Στο τρίτο στιγμιότυπο αναφέρει: «Ο Χάρι Πότερ που έχει πουλήσει περισσότερα από 1.500.000 αντίτυπα στην Ελλάδα» και στο τέταρτο σχολιάζει: «Ο Χάρι Πότερ που το 2007 είχε "προπαραγγελίες" 100.000 αντίτυπα».

Ξεπούλησε η «Ιθάκη»

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg επιβεβαίωσε και επίσημα ότι τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τον τίτλο «Ιθάκη» εξαντλήθηκαν και μάλιστα από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας.

Ο εκδοτικός οίκος που ανέλαβε να επιμεληθεί και να εκδώσει το βιβλίο ευχαρίστησε το αναγνωστικό κοινό για την εντυπωσιακή ανταπόκριση και τη στήριξή του.

Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι μετά την αρχική επιτυχία και την σταθερά μεγάλη ζήτηση έχει ξεκινήσει η ανατύπωση του βιβλίου ώστε να δημιουργηθεί νέο απόθεμα που θα καλύψει όσους δεν πρόλαβαν να το αγοράσουν.



Στις εκδόσεις Gutenberg, στην οδό Διδότου, στο κέντρο της Αθήνας, μπορεί να βρει κανείς το βιβλίο στην τιμή των 25,20 ευρώ. Σε οποιοδήποτε άλλο βιβλιοπωλείο μπορεί να το βρει στα 28 ευρώ, ενώ σε πλατφόρμες μεταπώλησης ενδεχομένως τις επόμενες μέρες να ξεπεράσει αυτή την τιμή.



Επίσης, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα κυκλοφορεί και σε μορφή audiobook μέσα από την πλατφόρμα της Bookvoice. Η τιμή του βιβλίου «Ιθάκη» σε αυτή τη μορφή, με την αφήγηση του ηθοποιού, Αιμίλιου Χειλάκη και με συνολική διάρκεια 27 ωρών και 33 λεπτών, κοστίζει 19,90 ευρώ.