«Ιθάκη»: Ο Τσίπρας ξεφορτώνεται τα «βαρίδια» του ΣΥΡΙΖΑ αλλά ξύνει την «πληγή» του 2015

Τους «λογαριασμούς» του με το παρελθόν, τραβώντας μια διαχωριστική «γραμμή» και με τα πρόσωπα στα οποία καταλογίζει ευθύνες για τη συνολική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ την περασμένη δεκαετία, αλλά και κυρίως την περίοδο 2019-2023, επιδιώκει να κλείσει, ο Αλέξης Τσίπρας, με την κυκλοφορία του βιβλίου του «Ιθάκη».

Διαβάζοντας προσεκτικά το βιβλίο, η κίνηση αυτή μοιάζει με μια εσωτερική ανάγκη του πρώην πρωθυπουργού, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει το «ταξίδι» του στην πολιτική ζωή του τόπου, απαλλαγμένος από τα όσα ο ίδιος θεωρεί «βαρίδια» του παρελθόντος.

Το ερώτημα, βέβαια, που μένει να απαντηθεί εν καιρώ, είναι το αν τελικά η «Ιθάκη» θα «απελευθερώσει» τον Αλέξη Τσίπρα από τα «δεσμά» του ή αν η αναμόχλευση του «χθες» θα του προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα.

Η «πληγή» του 2015

Οι άνθρωποι που έχουν επικοινωνία με το «στρατηγείο» της λεωφόρου Αμαλίας, γνωρίζουν από αυτές τις συζητήσεις πως ο κ.Τσίπρας ήθελε να μιλήσει για τα όσα συνέβησαν το πρώτο εξάμηνο του 2015 και να πει τη δική του οπτική των γεγονότων. Είχαν μιλήσει όλοι, εκτός από τον ίδιο.

Σε αυτή την κατεύθυνση, είναι σαφές ότι βοήθησαν τα βιβλία που εξέδωσαν νωρίτερα ορισμένοι εκ των διεθνών πρωταγωνιστών (Ομπάμα, Μέκελ, Πάπας Φραγκίσκος), όπου μιλούσαν με θετικό τρόπο για τον έλληνα πρώην πρωθυπουργό και για τα γεγονότα της εποχής, αλλά και δημοσίευση των πρακτικών του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών.

Επομένως, είναι λογικό ότι ο Αλ.Τσίπρας εστιάζει ιδιαίτερα στη δραματική Σύνοδο Κορυφής του Ιουλίου του 2015 https://www.flash.gr/ayti-ti-stigmi-eimaste-sti-drachmi-paidia-o-tsipras-stin-ithaki-gia-ti-thyellodi-diapragmateysi-1034791, εκεί που «κλείδωσε» το 3ο Μνημόνιο και που ως και σήμερα αποτελεί -μαζί με το δημοψήφισμα- ένα σημείο καμπής για τη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία.

Επίσης, η παράθεση αναλυτικών διαλόγων με προσωπικότητες παγκόσμιου βεληνεκούς σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, όπως είναι ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα https://www.flash.gr/alexi-se-stirizo-to-dramatiko-tilefonima-ompama-kai-i-proeidopoiisi-gia-ti-fraxia-ton-skliron-1034782, ο ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν https://www.flash.gr/protimo-na-doso-lefta-se-orfanotrofeio-o-tsipras-vlepei-ton-poytin-kai-ton-syntrofo-mentventef-1034800 και σπουδαίες μορφές του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, όπως ο Φιντέλ Κάστρο https://www.flash.gr/diamantaki-apo-tin-ithaki-toy-tsipra-to-tilefonima-apo-ton-fintel-kastro-1034802 ενισχύουν το προφίλ ενός ηγέτη που ο λόγος του μετράει.

Τα πρόσωπα-«βαρίδια»

Παράλληλα, όμως, είναι σαφές ότι επιδιώκει να τραβήξει διαχωριστικές γραμμές από το πρώιμο κυβερνητικό παρελθόν του, συνολικά https://www.flash.gr/ti-thes-edo-se-prolave-o-kammenos-to-paraskinio-tis-protis-foras-kai-to-lathos-tsipra-me-tin-zoi-1034789 και δυνάμεις που είχαν ξεκάθαρο αντευρωπαϊκό προσανατολισμό. Σε σημείο που άγγιζαν τα όρια της γραφικότητας – σύμφωνα, πάντα, με τις περιγραφές στην «Ιθάκη».

Σε αυτή την κατηγορία, προφανώς, ανήκουν πρόσωπα όπως ο Γιάνης Βαρουφάκης https://www.flash.gr/tha-dosoyme-koyponia-se-sintaksiouchoys-kai-misthotous-o-klausighelos-tsipra-ghia-varoyfaki-1034781 που μετατράπηκε σε σφοδρό πολέμιο του από το 2015 και μετά, αλλά και οι Ζωή Κωνσταντοπούλου, που διεκδικεί για τον εαυτό της, την «κληρονομιά» της περιόδου 2012-2015.

Δεν είναι, όμως, μόνο όσοι αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά το δημοψήφισμα οι οποίοι αποτελούν πρόβλημα για τη νέα πορεία Τσίπρα. Από τα γραπτά του, είναι προφανές ότι σε αυτή την κατηγορία εντάσσει πρόσωπα όπως είναι ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος – ως επικεφαλής της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. https://www.flash.gr/exorgistika-o-tsipras-gia-ta-erga-kai-tis-imeres-polaki-kai-to-13-0-toy-pappa-1034786

Είναι ξεκάθαρο πως επιδιώκει να αποσπαστεί από τα όσα θεωρεί ότι τον τραβούσαν πίσω το προηγούμενο διάστημα. Προφανώς και από την εσωκομματική σύγκρουση της περιόδου 2023-24, που απαξίωσαν τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως από τον Στέφανο Κασσελάκη, που επί μήνες προσπαθούσε να πείσει τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι τον «φύτεψε» ο Αλέξης Τσίπρας. https://www.flash.gr/tsipras-gia-kasselaki-anisychoyse-pos-tha-megalosoyn-ta-paidia-toy-sto-maximoy-1034780

Ατενίζοντας το μέλλον

Από το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, βγαίνει το συμπέρασμα ότι η «Ιθάκη» δεν είναι ο προορισμός του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η ένας ενδιάμεσος σταθμός. Μέχρι να ξεκινήσει το επόμενο. Για αυτό, μοιάζει να κρατάει ανοιχτή την πόρτα σε στελέχη με τα οποία συνεργάστηκε επί χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν έχει επαφές, όπως είναι ο Αλέξης Χαρίτσης και η Έφη Αχτσιόγλου. https://www.flash.gr/eisai-teleiomenos-o-tsipras-kai-i-achtsiogloy-poy-den-ithele-to-komma-meta-ti-syntrivi-toy-2023-1034784

Στο ίδιο κεφάλαιο, αναπτύσσει τις σκέψεις του για το αύριο της χώρας και για το πως θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί η Αριστερά σε αυτές τις δυσμενείς διεθνείς συνθήκες. Μέχρι στιγμής, σε παγκόσμιο επίπεδο, ουδείς πρώην επικεφαλής κυβερνήσεως δεν ανακοινώνει ένα πολιτικό μανιφέστο, αν δεν έχει ως στόχο να το θέσει ενώπιον του λαού του για να το εφαρμόσει…