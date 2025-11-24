«Διαμαντάκι» από την «Ιθάκη» του Τσίπρα: Το τηλεφώνημα από τον... Φιντέλ Κάστρο

Επιτέλους το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι από σήμερα στα περίπτερα. Και αναλυτικά θα διαβάσετε όλα τα σημαντικά σημεία του από την επαγγελματική ανάγνωση που έκανε ο Γκιόκας για το Flash.gr ψάχνοντας εκείνα τα σημεία που δεν γνώριζε μέχρι σήμερα.

Μέχρι που εντοπίσαμε ένα μαζί στο κεφάλαιο που αφιερώνει στον απίθανο τύπο που είχε βάλει στο υπουργείο των Οικονομικών. Για τον οποίο θα διαβάσετε αναλυτικά το πόσο- κατά τη γνώμη μου πάντα -ο Βαρουφάκης ήταν τελικά ένα πρώιμος Κασσελάκης.

Εκεί λοιπόν εντοπίσαμε αυτό το μικρό «διαμαντάκι». Γιατί μπορεί ο Βαρουφάκης να θεωρούσε την επερχόμενη συμφωνία ως «προδοσία», όμως ο μεγαλύτερος σοσιαλιστής επαναστάτης του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, ο Φιντέλ Κάστρο, είχε άλλη άποψη.

Το βράδυ του δημοψηφίσματος, τηλεφώνησε στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας του ότι είχε πράξει το καλύτερο δυνατό για τον λαό του...

Για την ιστορία και μόνο καταγράφω ότι τα τελευταία χρόνια η Κούβα έχει κάνει δυο σημαντικά δημοψηφίσματα το ένα για τον οικογενειακό νόμο, το γάμο ομόφυλων ζευγαριών και την παρένθετη μητρότητα.