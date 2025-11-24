«Αλέξη σε στηρίζω»-Το δραματικό τηλεφώνημα Ομπάμα και η προειδοποίηση για τη «φράξια των σκληρών»

Ο Αλέξης Τσίπρας, μετά το δημοψήφισμα και το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, μετέβη στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής, που οδήγησε στην περίφημη 17ωρη διαπραγμάτευση και στο 3ο μνημόνιο. Λίγο πριν ξεκινήσει για τη Σύνοδο, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

«Στις Βρυξέλλες δέχθηκα τηλεφώνημα από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα. Ήμουν στο ξενοδοχείο, λίγο πριν αναχωρήσω για τη Σύνοδο. Αφού μου έδωσε συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, μου είπε:

-“Έχω ένα καλό και ένα κακό νέο να σου μεταφέρω”.

- “Να ξεκινήσουμε από το καλό;”

-“Το καλό είναι ότι μετά τη νίκη σου στο δημοψήφισμα, είσαι ο κυρίαρχος των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα”.

-“Και το κακό;”

-“Το κακό νέο είναι ότι έχουν συσπειρωθεί απέναντι σου δυνάμεις που θέλουν σήμερα να τορπιλίσουν τη διαπραγμάτευση και τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Υπάρχει ένα ισχυρό μπλοκ, που θέλει, για λόγους κυρίως πολιτικούς, να μην ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και να οδηγηθείτε στο εθνικό νόμισμα. Δεν μπορώ να σου πω λεπτομέρειες, αλλά ένα πράγμα που ζητώ, να είσαι ψύχραιμος. Και να ξέρεις ότι εμείς θα είμαστε καθ’ όλη τη διάρκεια on board, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και παρασκηνιακά θα παρέμβουμε αν χρειαστεί».

Από το παραπάνω τηλεφώνημα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ουάσιγκτον -προφανώς για τους δικούς της λόγους- δεν επιθυμούσε τη ρήξη της Αθήνας με την Ευρωζώνη.

Ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας κατάλαβε ότι τα πράγματα στη Σύνοδο δεν θα ήταν εύκολα. Και αυτό γιατί ο Σόιμπλε και οι πιστοί του σύμμαχοι, ήθελαν να συντρίψουν την εστία αντίστασης των Αθηνών.

«Αυτή ήταν η κίνηση του Ομπάμα. Μου έδινε δηλαδή το σήμα ότι η Κυβέρνηση των ΗΠΑ ήταν μαζί μου, αλλά έπρεπε να είμαι ψύχραιμος απέναντι στις προκλήσεις, γιατί δεν είχε απεριόριστη επιρροή στις εξελίξεις. Το παρασκήνιο, το έμαθα εκ των υστέρων.

Οι Αμερικανοί και ο Σοσιαλδημοκράτης Αντικαγκελάριος Γκάμπριελ πίεζαν τη Μέρκελ προς την κατεύθυνση της παραμονής της Ελλάδας στο ευρώ. Ενώ ο Σόιμπλε, με τον Ολλανδό Πρωθυπουργό Ρούτε και τους άλλους σκληρούς της Ευρωζώνης, πίεζαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και η Μέρκελ βρισκόταν μπροστά σε δίλημμα», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.