«Είμαι εδώ από τις 07:30»: Aπό τα Τρίκαλα... στην Αθήνα για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

Στα ράφια των βιβλιοπωλείων όλης της χώρας βρίσκεται από σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου το πολυσυζητημένο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τίτλο «Ιθάκη» που περιγράφει με λεπτομέρειες όσα έγιναν επί κυβερνήσεων Αλέξη Τσίπρα. Η έκδοση προσέλκυσε ήδη τους πρώτους αναγνώστες, με έναν από αυτούς να δηλώνει ενθουσιασμένος που κατάφερε να αποκτήσει πρώτος το αντίτυπό του έξω από γνωστό βιβλιοπωλείο.

Όπως αποκάλυψε, ταξίδεψε αποκλειστικά γι’ αυτή τη στιγμή, θέλοντας να είναι από τους πρώτους που θα διαβάσουν τις σελίδες της νέας αφήγησης του πρώην πρωθυπουργού.

«Από τότε που μάθαμε ότι θα βγει βιβλίο, σίγουρα… να μάθουμε τα γεγονότα από μέσα», ανέφερε αρχικά. «Την οπτική της Αλέξη ήδη την ξέρουμε. Ίσως συμπεριφορές άλλων να μάθουμε μέσα από τα μάτια της Αλέξη», σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως έφτασε από την αρχή στο σημείο.

«Έφυγα από το πατρικό μου στα Τρίκαλα για να είμαι σήμερα το πρωί-πρωί εδώ πέρα ​​να το πάρω», είπε ο αγοραστής, εξηγώντας πως βρέθηκε στο βιβλιοπωλείο από τις 7:30 το πρωί.

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του βιβλίου, εξέφρασε την επιθυμία του να μάθει τις παρασκηνιακές στιγμές που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας. «Το βράδυ των πολιτικών αρχηγών που κλείσαν τα μικρόφωνα, εκεί το τι ειπώθηκε θα ήθελα να μάθω», είπε στην κάμερα του Orangre Press.



Σχολιάζοντας τους επικριτές του πρώην πρωθυπουργού, τόνισε ότι «αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο τώρα στην Αλέξη δεν είναι σε θέση να κάνουν δάχτυλο και δεν είναι άμοιροι υπεύθυνοι».

Καταλήγοντας, εξέφρασε την «περηφάνια» και τη «χαρά» του για την Αλέξη Τσίπρα. «Του εύχομαι όλα τα καλά, καλοτάξιδο και πάλι πρωθυπουργός. Το ιδανικό, να ξαναδημιουργήσουν πάλι την παρέα που είχαν και να ξανακυβερνήσουν την Ελλάδα».

Δείτε βίντεο: