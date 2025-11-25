Μεγάλη ζήτηση για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα - Τι λέει βιβλιοπώλης στο Flash.gr

Ιδιαίτερα θερμή φαίνεται πως είναι η υποδοχή του αναγνωστικού κοινού στη νέα κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, η οποία από το πρωί της Δευτέρας (24/11) έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα στα βιβλιοπωλεία. Πολλοί αναγνώστες έσπευσαν να προμηθευτούν το νέο έργο του πρώην πρωθυπουργού, επιθυμώντας να διαβάσουν την προσωπική του καταγραφή και την ερμηνεία των γεγονότων της περιόδου διακυβέρνησής του.

Ανάμεσα σε όσους έσπευσαν να το αποκτήσουν, ξεχωρίζει η περίπτωση ενός άνδρα από τα Τρίκαλα, ο οποίος ταξίδεψε ειδικά στην Αθήνα για να το αγοράσει και να γίνει —όπως ο ίδιος ανέφερε— ο πρώτος πανελλαδικά που το προμηθεύτηκε.

Για την ανταπόκριση του κοινού μίλησε στο Flash.gr και τον Γιάννη Κέμμο η εμπορική διευθύντρια των βιβλιοπωλείων «Ιανός», Μαρία Λιαποπούλου, η οποία επιβεβαίωσε ότι από τις πρώτες ώρες της κυκλοφορίας υπήρξε αξιοσημείωτη ζήτηση.

«Έχει ξεκινήσει από το πρωί η ζήτηση. Κάποιοι για να το δουν, κάποιοι για να το αγοράσουν και κάποιοι χωρίς να ξέρανε ότι θα κυκλοφορήσει το είδανε γιατί οφείλουμε σαν βιβλιοπωλείο από τη στιγμή που έβγαλε ένα καινούργιο βιβλίο κάποιος -εμείς είμαστε ένα μητροπολιτικό βιβλιοπωλείο- να το προβάλουμε και να το αγοράσουν αυτοί που θέλουν» είπε αρχικά στην κάμερα του Flash.gr η κα. Λιαποπούλου.

Αναφερόμενη στο προφίλ των αναγνωστών που σπεύδουν να το προμηθευτούν, σημείωσε πως η ανταπόκριση προέρχεται από ποικίλα κοινά. «Κάποιοι είναι φαν και κάποιοι που δεν είναι φαν θα το διαβάσουν να δουν τι λέει μέσα και κάποιοι θα το κρυφοδιαβάσουν».

Τέλος, η εμπορική διευθύντρια διαβεβαίωσε πως η αλυσίδα βιβλιοπωλείων έχει προνοήσει ώστε να υπάρχουν επαρκή αποθέματα, προκειμένου να καλυφθεί η υψηλή ζήτηση.

«Εμείς έχουμε φροντίσει και σε όλη την αλυσίδα έχουμε πάρα πολλά. Επομένως δεν θα ξεμείνουμε», τόνισε, καθησυχάζοντας όσους σκοπεύουν να αποκτήσουν το βιβλίο τις επόμενες ημέρες.

Δείτε βίντεο: