Μαρινάκης για το βιβλίο Τσίπρα: «Μεγάλη αλαζονεία - Ούτε μία συγγνώμη σε 750 σελίδες»

Για «αλαζονεία» και απουσία αυτοκριτικής διάθεσης του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης, το μεσημέρι της Δευτέρας (24/11), με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού που βρίσκεται από σήμερα, στις προθήκες των βιβλιοπωλείων.

«Βλέπω αλαζονεία, δεν υπάρχει μια συγγνώμη μέσα σε 750 σελίδες. Όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου και το ρίχνεις στα βράχια – και το πλοίο ήταν η χώρα- δεν είναι έντιμο να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο και στον μούτσο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι αν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ενεργός πολιτικά «θα του αφιέρωνα Καρλ Μαρξ που έχει πει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα. Επειδή δεν είναι, θα του αφιερώσω έναν άλλο Μαρξ, τον Γκράουτσο που είχε πει ότι “από τη στιγμή που παρέλαβα το βιβλίο δεν έχω σταματήσει να γελάω, κάποια στιγμή θα το διαβάσω”. Αλλά δεν είναι αστείο: Δεν γελάμε η χώρα και οι πολίτες που φορτωθήκαμε 120 δισ.».

Για την εκδοτική επιτυχία του βιβλίου του Τσίπρα και τη σύγκριση με τον... Χάρι Πότερ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «το κοινό δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον στους μαθητευόμενους μάγους. Εμάς η εκπαίδευση στοίχισε, στο Χόγκουαρτς ήταν δωρεάν».