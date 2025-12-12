Βαρουφάκης: Συγχαρητήρια στον Πιερρακάκη αλλά «το μίσος τους είναι ο δικός μας τίτλος τιμής»

Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup έδωσε ο Γιάνης Βαρουφάκης, στρέφοντας παράλληλα τα βέλη του στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία ο ίδιος είχε συγκρουστεί κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Οικονομικών.

«Μετά τον Πορτογάλο Centeno και τον Ιρλανδό Donohoe, (ο Πιερρακάκης) συμπληρώνει την Τριάδα της Υποταγής των PIGS», τονίζει σε ανάρτησή του ο επικεφαλής του MέΡΑ25, αναφερόμενος στο αρνητικό αρκτικόλεξο για την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία.

«Έτσι κάνουν οι αυτοκρατορίες: δίνουν τιμητικούς τίτλους σε υποταγμένους ως υπενθύμιση της ισχύος τους. Ο δικός μας τίτλος τιμής είναι το μίσος τους», προσθέτει ο Γιάνης Βαρουφάκης.