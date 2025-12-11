Νέος πρόεδρος του Eurogroup o Κυριάκος Πιερρακάκης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη ομόφωνα νέος πρόεδρος του Eurogroup κλείνοντας έναν κύκλο πολιτικών ζυμώσεων που κράτησε εβδομάδες και αναβάθμισε κατακόρυφα το ελληνικό αποτύπωμα στο ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα. Ο Έλληνας υπουργός επικράτησε του Βέλγου ομολόγου του, Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ και διαδέχεται τον Ιρλανδό Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος αιφνιδιαστικά ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί, τον προηγούμενο μήνα.



Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ήταν ομόφωνη. Έτσι, ο Έλληνας υπουργός γίνεται ο πέμπτος πρόεδρος του Eurogroup μετά τους Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, Γερούν Ντάισελμπλουμ, Μάριο Σεντένο και Πασκάλ Ντόναχιου.

Η εκλογή του δεν αποτελεί απλώς προσωπική επιτυχία, αλλά μια θεσμική τομή για την Ελλάδα. Για πρώτη φορά αναλαμβάνει την ηγεσία του πιο κρίσιμου άτυπου οργάνου της Ευρωζώνης ένας Έλληνας πολιτικός, που πλέον θα βρίσκεται στο τραπέζι όπου γράφονται οι κανόνες δημοσιονομικής πολιτικής της επόμενης δεκαετίας.

Congratulations @Pierrakakis on your election as President of the Eurogroup. Wishing you every success in leading the Eurogroup forward - to evolve, adapt, and meet the challenges ahead with clarity, purpose, and strong collective commitment. pic.twitter.com/K3mwwZxdiC — Arvils Ašeradens (@aseradens) December 11, 2025

Η θητεία Πιερρακάκη ανοίγει έναν νέο κύκλο για την Αθήνα: πρόσβαση στα κλειστά δωμάτια όπου αποφασίζονται οι μεταρρυθμίσεις, ρόλο στις συζητήσεις των G7 και G20 και δυνατότητα να επηρεάσει πολιτικές που καθορίζουν τις αγορές, την ανάπτυξη και το μέλλον της ίδιας της Ευρωζώνης. Το στοίχημα τώρα είναι αν η Ελλάδα θα αξιοποιήσει αυτό το ιστορικό momentum προς όφελος της οικονομίας και της γεωπολιτικής της θέσης.

Οι πρώτες ευχές στον Κυριάκο Πιερρακάκη

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη σημειώνοντας πως «Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα!»

«Θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την τεράστια επιτυχία της εκλογής του ως προέδρου του Eurogroup», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Η σημερινή επιτυχία αποτελεί για όλους μας κίνητρο να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο τη σκληρή δουλειά για να επιστρέψουμε στους πολίτες όσα στερήθηκαν, για να ξαναδώσουμε ελπίδα στους νέους μας, για να σηκώσουμε τη χώρα ακόμα πιο ψηλά» σημειώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

«Σηματοδοτεί μια ιστορική επιτυχία για την Ελλάδα, καθώς και την επιστροφή της Πατρίδας μας στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής » σημειώνει σε ανάρτησή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου .

Ο Επίτροπος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα Βάλντις Ντομπρόβσκι σε ανάρτησή του στο Χ σημειώνει πως «Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί σας για να προωθήσουμε το έργο μας σε βασικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές προτεραιότητες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης»

Congratulations @Pierrakakis on your election as #Eurogroup President!

You take office at a pivotal moment for the euro area & the 🇪🇺. I look forward to working closely with you to advance our work on key economic and financial priorities, strengthening Europe’s competitiveness. pic.twitter.com/anp6lCnLga — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) December 11, 2025

Σδούκου: Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, σχολιάζοντας την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, τόνισε: «Πριν από μόλις μία δεκατία, η χώρα έμπαινε στο πιο μακρύ και σκοτεινό εξάμηνο της μεταπολιτευτικής της ιστορίας. Από τα επικίνδυνα καμώματα ενός ανεύθυνου Υπουργού Οικονομίας, στη δήθεν "σκληρή διαπραγμάτευση", στο δημοψήφισμα της εξαπάτησης και, τελικά, στην κωλοτούμπα που οδήγησε την Ελλάδα στο χείλος της οικονομικής απομόνωσης. Ήταν η περίοδος που η πατρίδα μας είχε μεταβληθεί στο "μαύρο πρόβατο" της Ευρώπης και του Eurogroup, με μηδενική αξιοπιστία και καμία δυνατότητα να μιλήσει για το Ευρωπαϊκό μέλλον. Σήμερα η χώρα μας έχει γυρίσει οριστικά σελίδα. Η εκλογή του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup το αποδεικνύει. Από χώρα αποσυνάγωγη, συνδιαμορφώνει το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης από την πρώτη γραμμή. Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη είναι ένα επίτευγμα που αποτελεί τιμή για την Παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πρωτίστως για τη χώρα. Αντανακλά όλες τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών αλλά και τη σταθερή, μεθοδική δουλειά της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη που έφερε αποτελέσματα στην ενίσχυση της οικονομίας, στη δίκαιη μείωση των φόρων και στην προώθηση μεταρρυθμίσεων. Ο δρόμος της επιτυχίας βρίσκεται πάντα στην αξιοπιστία, στις ιδέες και στη σκληρή δουλειά. Και σήμερα, αυτή η σοβαρή προσπάθεια αποδίδει. Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης, όχι ως δακτυλοδεικτούμενη εξαίρεση, αλλά ως μια χώρα στην πρωτοπορία των εξελίξεων.

Ποιος είναι ο νέος τσάρος της Ευρωπαϊκής Οικονομίας

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο άνθρωπος που πλέον θα συντονίζει τις πιο κρίσιμες οικονομικές αποφάσεις της Ευρωζώνης, έχει διανύσει μια διαδρομή που συνδυάζει πολιτική επιστήμη, τεχνολογία και υψηλού επιπέδου δημόσια διοίκηση. Από τον Μάρτιο του 2025 ηγείται του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, φέρνοντας μαζί του ένα μείγμα τεχνοκρατικής γνώσης και εμπειρίας στη διαχείριση μεγάλων μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων.



Πριν αναλάβει το οικονομικό χαρτοφυλάκιο, είχε ήδη διαμορφώσει ισχυρό αποτύπωμα στη δημόσια σφαίρα: Διευθυντής Ερευνών στη «διαΝΕΟσις», υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι σπουδές του στο Harvard Kennedy School και στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμπληρώνουν το προφίλ ενός πολιτικού με βαθιά γνώση τόσο της οικονομικής πολιτικής όσο και της τεχνολογικής μετάβασης.



Στη «διαΝΕΟσις» είχε τον συντονισμό κρίσιμων μελετών για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, ενώ νωρίτερα είχε εργαστεί σε ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό με επίκεντρο την ψηφιακή στρατηγική. Η εμπειρία αυτή αποδείχθηκε καταλυτική στην πορεία του στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου η χώρα απέσπασε διεθνείς διακρίσεις και αναγνώριση για τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, με τον ίδιο στο τιμόνι.