Τα πρώτα λόγια Πιερρακάκη ως πρόεδρος του Eurogroup: «Κοινές οι προκλήσεις – Χρειάζεται συνεργασία»

Με ευχαριστίες προς τους συναδέλφους του για την τιμή που του έκαναν, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε την πρώτη του δήλωση ως πρόεδρος του Eurogroup. Ο υπουργός Οικονομικών, που λίγη ώρα μετά την εκλογή δέχθηκε τα συγχαρητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόνισε ότι ο βασικός στόχος του είναι η εστίαση στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα και στη συνοχή του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.



Σημείωσε ότι οι παραδοσιακές αντιθέσεις μεταξύ βορρά και νότου, μεταξύ των κρατών που χρηματοδοτούν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και εκείνων που εισπράττουν επιδοτήσεις, έχουν πλέον ξεπεραστεί. «Οι προκλήσεις είναι κοινές: από την άμυνα και την τεχνολογία έως τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ομοίως, οι πολιτικές πρέπει να είναι κοινές», επισήμανε.



Ο Κυριάκος Πιερρακάκης διαβεβαίωσε ότι τα επόμενα χρόνια, ως πρόεδρος του Eurogroup, θα εργαστεί για να διατηρήσει η Ευρωομάδα «ένα σώμα ενότητας και κοινού σκοπού, εστιάζοντας στο κοινό μας νόμισμα, τα κοινά μας οικονομικά συμφέροντα και το ευρωπαϊκό εγχείρημα που βασίζεται στις βασικές αξίες της Ένωσης».



Όπως είπε από τη συμμετοχή του στις πρόσφατες ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις προκύπτουν «δύο κρίσιμα μαθήματα» για το μέλλον της Ένωσης. Το πρώτο μάθημα, είναι ότι «οι παλιές διακρίσεις που υπήρχαν στην Ευρώπη και μέσα στις οποίες μεγάλωσαν γενιές Ευρωπαίων, οι διακρίσεις μεταξύ βορρά και νότου, ανατολής και δύσης, οι λεγόμενοι φειδωλοί και οι λεγόμενοι σπάταλοι, φαίνεται να έχουν υποχωρήσει. Και αυτό συμβαίνει επειδή οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι λίγο πολύ κοινές. Είναι πολύ παρόμοιες. Είναι κοινές αμυντικές προκλήσεις που προκύπτουν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχουμε κοινές προκλήσεις τεχνολογικής καινοτομίας, κοινές μακροοικονομικές ανισορροπίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και από αυτή την άποψη, οι πολιτικές που θα προωθήσουμε θα πρέπει επίσης να είναι κοινές».

Το δεύτερο μάθημα αφορά την έκθεση Ντράγκι, με τον Κ. Πιερρακάκη να υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη «γνωρίζει τι πρέπει να κάνει» και πως η νέα στρατηγική της πρέπει να γίνει «συνώνυμο αποτελεσματικότητας, συνεργασίας και ταχύτητας».



Αναφερόμενος στην Ελλάδα, σημείωσε ότι πριν από δέκα χρόνια η συζήτηση στις Βρυξέλλες αφορούσε το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη, όμως «η Ελλάδα άντεξε», κάτι που, όπως είπε, αποτελεί απόδειξη της δύναμης της κοινωνίας, της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, της προσπάθειας των τελευταίων ετών, αλλά και της «μεταρρυθμιστικής νοοτροπίας της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να φέρει μεταρρυθμίσεις και αλλαγές». Πρόσθεσε ότι «αυτό το μάθημα δεν είναι μόνο εθνικό, είναι θεμελιωδώς ευρωπαϊκό».



Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup ευχαρίστησε τους υπουργούς Οικονομικών για την εμπιστοσύνη τους και απέδωσε φόρο τιμής στον απερχόμενο πρόεδρο Πασκάλ Ντόναχιου, καθώς και στον Βέλγο συνυποψήφιό του, Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ. Διαβεβαίωσε ότι θα αναλάβει τα καθήκοντά του «με ευθύνη, ταπεινότητα και αποφασιστικότητα» και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με όλα τα κράτη μέλη «για να επιτύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα για τους πολίτες μας και να ενισχύσουμε τα θεμέλια μιας ισχυρής εμπιστοσύνης στην Ευρώπη, η οποία είναι έτοιμη και ανθεκτική στο μέλλον».

Η ανακοίνωση του Eurogroup

«Το Eurogroup εξέλεξε σήμερα τον Κυριάκο Πιερρακάκη, υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, ως πρόεδρο του Eurogroup, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 των Συνθηκών της ΕΕ», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ευρωομάδα των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία δυόμισι ετών. Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη έχει προγραμματιστεί, προς το παρόν, για τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι το Eurogroup είναι ένα άτυπο όργανο όπου οι υπουργοί των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ συζητούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με την κοινή χρήση του ευρώ ως ενιαίου νομίσματος.

Κύριο καθήκον της Ευρωομάδας είναι να διασφαλίζει τον στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Στοχεύει επίσης στην προώθηση των συνθηκών για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη και είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία των συνόδων κορυφής για το ευρώ και για την παρακολούθησή τους.

Συνήθως συνεδριάζει μία φορά το μήνα, την παραμονή της συνόδου του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων.



Η πρώτη συνεδρίαση της Ευρωομάδας πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 1998 στο Λουξεμβούργο. Ο πρώτος πρόεδρος του Eurogroup ήταν ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Τον διαδέχτηκαν οι Γερούν Ντάισελμπλουμ, Μάριο Σεντένο και Πασκάλ Ντόνοχοε.