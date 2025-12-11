Κυριάκος Πιερρακάκης: Πότε αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα ως πρόεδρος του Eurogroup

«Το Eurogroup εξέλεξε σήμερα τον Κυριάκο Πιερρακάκη, υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, ως πρόεδρο του Eurogroup, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 των Συνθηκών της ΕΕ», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ευρωομάδα των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία δυόμισι ετών. Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη έχει προγραμματιστεί, προς το παρόν, για τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι το Eurogroup είναι ένα άτυπο όργανο όπου οι υπουργοί των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ συζητούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με την κοινή χρήση του ευρώ ως ενιαίου νομίσματος.

Κύριο καθήκον της Ευρωομάδας είναι να διασφαλίζει τον στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Στοχεύει επίσης στην προώθηση των συνθηκών για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη και είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία των συνόδων κορυφής για το ευρώ και για την παρακολούθησή τους.

Συνήθως συνεδριάζει μία φορά το μήνα, την παραμονή της συνόδου του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων.



Η πρώτη συνεδρίαση της Ευρωομάδας πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 1998 στο Λουξεμβούργο. Ο πρώτος πρόεδρος του Eurogroup ήταν ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Τον διαδέχτηκαν οι Γερούν Ντάισελμπλουμ, Μάριο Σεντένο και Πασκάλ Ντόνοχοε.