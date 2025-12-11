Μητσοτάκης για εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: «Ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα»

Η εκλογή του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup αποτελεί «ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τη διάκριση «μεγάλη τιμή» τόσο για τον ίδιο όσο και για την Ελλάδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με σχετικό βίντεο συνεχάρη θερμά τον κ. Πιερρακάκη, εκφράζοντας με βεβαιότητα ότι «και στον νέο του ρόλο θα ξεχωρίσει για την εργατικότητα και την αποτελεσματικότητά του».

«Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα και την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας. Την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν. Και, μάλιστα, ακριβώς μία δεκαετία από τότε που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν την έξοδο από το ευρώ. Κι όμως, το άλλοτε "μαύρο πρόβατο" από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας», αναφέρει ο πρωθυπουργός στο σχετικό βίντεο.

Μητσοτάκης: Η εκλογή Πιερρακάκη στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο pic.twitter.com/IicwGRDu3x — Flash.gr (@flashgrofficial) December 11, 2025

«Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες», συνέχισε.

«Είναι ένα συμπέρασμα χρήσιμο και για τη σημερινή Ευρώπη, αλλά και ένα τεκμήριο ότι η χώρα μας βαδίζει με σιγουριά όλο και πιο μπροστά».

Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Η εκλογή του Υπουργού Οικονομικών της χώρας μας στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ένα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».