Λεπτό προς λεπτό η κρίσιμη «μάχη» του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Eurogroup

Η ανάδειξη του νέου Προέδρου του Eurogroup από τους υπουργούς Οικονομικών των 20 χωρών της ευρωζώνης δεσπόζει στη σημερινή ατζέντα του Eurogroup, με το βλέμμα στραμμένο και στην ελληνική υποψηφιότητα του Κυριάκος Πιερρακάκης . Η διαδικασία θεωρείται κρίσιμη για την Αθήνα, καθώς ο Έλληνας ΥΠΕΘΟ διεκδικεί για πρώτη φορά μια θέση στο τιμόνι του κορυφαίου οργάνου οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης.

Πριν από την ψηφοφορία, οι υπουργοί θα εξετάσουν τις τρέχουσες μακροοικονομικές εξελίξεις, τα προσχέδια των προϋπολογισμών και τη συνολική δημοσιονομική πορεία της Ευρωζώνης για το 2026, ενώ στο τραπέζι θα βρεθεί και συζήτηση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Η ψηφοφορία παραμένει αμφίρροπη:20 υπουργοί Οικονομικών ψηφίζουν, 11 ψήφοι αρκούν για την επικράτηση, και ο Έλληνας υπουργός αναμετράται με τον Βέλγο ομόλογό του, Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ.

Κυριάκος Πιερρακάκης με τον Βέλγο ομόλογό του, Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ/ Φωτ: European Council

Πρώτη ψήφος από τη Γερμανία

Στο σύντομο doorstep πριν από τη συνεδρίαση, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ έβγαλε την είδηση: η Γερμανία στηρίζει ξεκάθαρα τον Κυριάκο Πιερρακάκη. «Σε προσωπικές συνομιλίες με τους Βέλγους και Έλληνες συναδέλφους μου κατέστησα σαφές ότι, σε συνεννόηση με τον καγκελάριο, θα ψηφίσω υπέρ του Έλληνα υπουργού», δήλωσε, επιβεβαιώνοντας το γερμανικό «ναι» στην ελληνική υποψηφιότητα.

Την ίδια ώρα, οι περισσότεροι ομόλογοί του κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους. «Έχουμε δύο πολύ αξιόλογους υποψηφίους», περιορίστηκε να πει ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο, αποφεύγοντας οποιοδήποτε σήμα για το πού γέρνει η ζυγαριά.

Οι 20 υπουργοί της ευρωζώνης συνεδριάζουν από τις 16:00 (ώρα Ελλάδας) για να εκλέξουν τον πέμπτο πρόεδρο του Eurogroup. Η απλή πλειοψηφία των 11 ψήφων θα κρίνει αν ο νέος επικεφαλής αναδειχθεί από τον πρώτο γύρο ή αν χρειαστεί δεύτερη αναμέτρηση.



Η διαδικασία επισπεύστηκε μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Πασκάλ Ντόνοχο, ο οποίος μετακινήθηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα. Ο διάδοχός του θα αναλάβει τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών της ευρωζώνης σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδο.



Παρά το ότι και οι δύο υποψήφιοι προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η κομματική ισορροπία δεν αρκεί για να προδικάσει το αποτέλεσμα. Γεωπολιτικές εντάσεις, αλλά και ο φλέγον φάκελος των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων επηρεάζουν καθοριστικά τις διαθέσεις αρκετών κυβερνήσεων, αφήνοντας το τελικό αποτέλεσμα ανοιχτό μέχρι την τελευταία στιγμή.