Οι τελευταίες κρίσιμες επαφές πριν τη μάχη Πιερρακάκη στο Eurogroup

Στις 17:30 ώρα Ελλάδος αναμένεται να διεξαχθεί η κρίσιμη ψηφοφορία για το νέο πρόεδρο του Eurogroup στις Βρυξέλλες με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να διατηρεί σύμφων α με πληροφορίες του flash.gr αυξημένες πιθανότητες να διαδεχθεί τον Ιρλανδό, Πασκάλ Ντόναχιου.

Μαζί του στη Βελγική πρωτεύουσα ο γραμματέας των Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, καθώς τις επόμενες ώρες και πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ( 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος ) θα γίνουν οι τελευταίες κρίσιμες επαφές πριν από τη μυστική ψηφοφορία. Πρόσωπα, που γνωρίζουν το παρασκήνιο στις Βρυξέλλες, υπογράμμιζαν όλες τις προηγούμενες ημέρες το θετικό για τον Έλληνα Υπουργό κλίμα.

Κάτι, που επιβεβαιώνουν και δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών από έγκριτα ευρωπαικά μέσα με πιο πρόσφατα αυτά των Handlesblatt και Bloomberg, που επισημαίνουν τον ισχυρό συμβολισμό για το ελληνικό comeback από μία ενδεχόμενη εκλογή του κ. Πιερρακάκη.

Μάλιστα, υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος τονίζει με νόημα πως η υποψηφιότητα Πιερρακάκη συγκεντρώνει μία κρίσιμη μάζα ομολόγων του στο Eurogroup, κάτι, που δεν φαίνεται να έχει επιτύχει ο Βέλγος Υπουργός Οικονομικών. Άλλωστε, η υποψηφιότητα του κ. Βαν Πέτεγκεμ σκοντάφτει στην αρνητική θέση της Βελγικής κυβέρνησης σχετικά με την αξιοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων για την ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας, εξέλιξη, που αποξενώνει αρκετούς Ευρωπαίους εταίρους, ιδίως αυτούς, που απειλούνται ευθέως από τη ρωσική επιθετικότητα.