Politico: Από το Grexit σε πρόεδρο του Eurogroup - Η ιστορία οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας

Η Ελλάδα, η χώρα που κάποτε βρέθηκε ένα βήμα πριν από την έξοδο από την ευρωζώνη, αναλαμβάνει πλέον την ηγεσία του οργάνου που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωσή της. Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης επικράτησε του Βέλγου αντιπροέδρου Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, εξασφαλίζοντας την προεδρία του Eurogroup.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Politico, παρότι άτυπο, το Eurogroup υπήρξε κομβικό για την επίλυση κρίσεων και ιδιαίτερα για την ελληνική κρίση χρέους που οδήγησε σε τρία προγράμματα διάσωσης. Πριν από μία δεκαετία, ο τότε υπουργός Οικονομικών περιέγραφε το όργανο ως «χώρο για ψυχοπαθείς».

Σήμερα, η Ελλάδα εμφανίζεται ως παράδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας, έχοντας μειώσει σημαντικά το χρέος της στο 147% του ΑΕΠ, παρότι παραμένει το υψηλότερο της ευρωζώνης.

Από αουτσάιντερ σε πρόεδρος - Κομβικός ο ρόλος των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων

Στην επιστολή υποψηφιότητας, ο Πιερρακάκης τόνισε πως η γενιά του διαμορφώθηκε από την κρίση: «Αποκάλυψε τη δύναμη της ανθεκτικότητας, το κόστος του εφησυχασμού, την ανάγκη μεταρρυθμίσεων και τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».

Αρχικά, λίγοι διπλωμάτες πίστευαν ότι ο 42χρονος τεχνοκράτης θα κέρδιζε την κούρσα. Ο Βαν Πέτεγκεμ διέθετε περισσότερη εμπειρία και ευρεία αποδοχή, εμφανιζόμενος ως το φαβορί.

Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα του Βελγίου απέναντι στο σχέδιο της Κομισιόν για αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο τη χρηματοδότηση δανείου 165 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, φέρεται να έπαιξε ρόλο στην τελική έκβαση.

Ένας «μη τυπικός» υποψήφιος

Ο Πιερρακάκης δεν προέρχεται από την παραδοσιακή δεξιά δεξαμενή της ΝΔ. Με σοσιαλιστικό παρελθόν, υπηρέτησε ως σύμβουλος του ΠΑΣΟΚ το 2009, στον απόηχο της οικονομικής κατάρρευσης, ενώ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές. Απόφοιτος Harvard και MIT, προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία το 2015 για να στηρίξει την υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η μεγάλη του πολιτική άνοδος άρχισε το 2019, όταν ορίστηκε υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ηγούμενος των μεταρρυθμίσεων που μείωσαν τη γραφειοκρατία και ψηφιοποίησαν κρίσιμες υπηρεσίες. Η δημοτικότητά του εκτοξεύτηκε και συχνά παρουσιάστηκε ως πιθανός διάδοχος του πρωθυπουργού.

Μετά τη νίκη της ΝΔ το 2023, ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας, όπου προώθησε το πλαίσιο για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τον Μάρτιο μετακινήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, επιταχύνοντας την αποπληρωμή του ελληνικού χρέους και δεσμευόμενος για μείωσή του κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2030.