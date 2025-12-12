Διεθνή ΜΜΕ για Πιερρακάκη: Η επιτυχία του αντικατοπτρίζει τη θεαματική μεταστροφή της Ελλάδας

Με έκτακτα δελτία και τηλεγραφήματα, τα τρία μεγαλύτερα πρακτορεία ειδήσεων του κόσμου, το Reuters, το Γαλλικό Πρακτορείο και το Associated Press μετέδωσαν χθες το απόγευμα την είδηση της εκλογής του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, τονίζοντας, μάλιστα, ότι ήταν ομόφωνη.

«Ο Πιερρακάκης διεκδικούσε τη θέση μαζί με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του Βελγίου, Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, μετά την παραίτηση του Πασκάλ Ντόναχιου από τη θέση του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας και του προέδρου του Eurogroup για να αναλάβει ανώτερο ρόλο στην Παγκόσμια Τράπεζα», υπογραμμίζει το Reuters, το πρακτορείο που τροφοδοτεί με ειδήσεις τα περισσότερα ΜΜΕ του πλανήτη.

«Πολλοί διπλωμάτες υποψιάζονται ότι η σθεναρή αντίσταση του Βελγίου στο προτεινόμενο ‘δάνειο επανορθώσεων’ της ΕΕ έπληξε τις προσπάθειες του αντιπάλου του, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, να διαδεχθεί τον Ιρλανδό Πάσκαλ Ντόναχιου» υποστηρίζει το ευρωπαϊκό δίκτυο, Euractiv, στο δημοσίευμά του όπου παρατίθεται ένα σύντομο βιογραφικό του νέου επικεγαλής του Eurogroup και αναφέρεται επίσης ότι η πρώτη συνεδρίαση του οργάνου υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου.

Μάλιστα, προσθέτει ότι «ο Κυριάκος Πιερρακάκης θεωρείται πιο δυναμικός και αυθόρμητος συμμετέχων στις συζητήσεις του Eurogroup από τον βαν Πέτεγκρεμ», το Βέλγο υποψήφιο που αποσύρθηκε από την κούρσα, με αποτέλεσμα να εκλεγεί ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών ομόφωνα.

«Ανατροπή για την Ελλάδα: Ο Πιερρακάκης διορίστηκε επικεφαλής του Eurogroup», τιτλοφορείται το δημοσίευμα στην αγγλόφωνη σελίδα του France24, το οποίο αναπαράγει και πληροφορίες από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, AFP.

«Η επιτυχία του αντικατοπτρίζει τη θεαματική μεταστροφή της χώρας του από το μαύρο πρόβατο της ευρωζώνης σε ένα λαμπρό αστέρι», τονίζει το έγκριτο γαλλικό ΜΜΕ.

«Η εκλογή θα ήταν αδιανόητη μόλις πριν από 10 χρόνια»

Η επιτυχία του Έλληνα υπουργού Οικονομικών διέσχισε και τον Ατλαντικό, με μία από τις μεγαλύτερες και πιο έγκυρες αμερικανικές εφημερίδες, Washington Post, να φιλοξενεί το σχετικό, αναλυτικό τηλεγράφημα του Associated Press.

Η εκλογή «θα ήταν αδιανόητη μόλις πριν από 10 χρόνια, όταν η χώρα βρισκόταν στη δίνη μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης που παραλίγο να την οδηγήσει στην αποπομπή της από την ευρωζώνη», γράφει η εφημερίδα.

Προσθέτει ότι «ο 42χρονος Πιερρακάκης θεωρείται ανερχόμενο αστέρι στο κυβερνών κεντροδεξιό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Ανέλαβε τη θέση του υπουργού Οικονομικών τον Μάρτιο, αφού υπηρέτησε για περίπου δύο χρόνια ως υπουργός Παιδείας. Στον Πιερρακάκη πιστώνεται η εισαγωγή σαρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ηλεκτρονική λειτουργία πολλών ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης την περίοδο 2019-2023».

Η γαλλική, La Tribune, υπογραμμίζει τη σημασία του Eurogroup στην ευρωπαϊκή πολιτική, τονίζοντας ότι «αυτό το άτυπο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημιουργήθηκε το 1997, συντονίζει τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές των 20 χωρών της ευρωζώνης. Και σύντομα 21, καθώς η Βουλγαρία θα υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα την 1η Ιανουαρίου».

Τέλος, η έγκυρη βελγική, Le Soir, σε δημοσίευμα με τίτλο «Eurogroup: Ο βαν Πέτεγκεμ χάνει την κούρσα» διερωτάται για τις αιτίες που οδήγησαν το Βέλγο υπουργό Οικονομικών στην απόσυρση από την κούρσα μην μπορώντας να συγκεντρώσει τις απαραίτητες ψήφους.