Γεωργιάδης σε Βαρουφάκη : «Ανεύθυνε, καραγκιόζη – είναι επικίνδυνο αυτό που λες»

Τη δημόσια σύγκρουση με πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις άναψαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Γιάνης Βαρουφάκης για τη χρήση ναρκωτικών, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του υπουργού Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης .



Αφορμή στάθηκαν όσα είπε ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε podcast της Γάια Μερκούρη, όπου παραδέχθηκε ότι έχει δοκιμάσει ecstasy, περιγράφοντάς το ως «καταπληκτική εμπειρία», ενώ αστειεύτηκε και για τις παρενέργειες που ακολούθησαν. Δηλώσεις που, σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, δεν είναι απλώς προκλητικές, αλλά «επικίνδυνες και δυνητικά θανατηφόρες».

Η οργισμένη ανάρτηση Γεωργιάδη

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον Γιάνη Βαρουφάκη ότι λειτουργεί ως αρνητικό πρότυπο για νέους ανθρώπους, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μίμησης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει «ασφαλής» χρήση ναρκωτικών στον δρόμο, σημειώνοντας πως έχουν υπάρξει θάνατοι ακόμη και από ελάχιστη ποσότητα ecstasy.

«Αυτό που είπε δεν έχει πλάκα. Είναι ανεύθυνο και επικίνδυνο», υπογράμμισε, ξεκαθαρίζοντας ότι τέτοιες δημόσιες τοποθετήσεις μπορεί να έχουν πραγματικές, τραγικές συνέπειες.

Συγγνώμη ο άνθρωπος αυτός, ο @yanisvaroufakis ο νάρκισσος που γράφει το όνομα του με ένα -ν- διότι δεν είναι σαν τους άλλους, που ο ανόητος ο @atsipras τον διόρισε ΥΠΟΙΚ στην κρισιμότερη μας στιγμή, που δυστυχώς είναι πρότυπο για κάποιους νέους λέει επί λέξει ότι: «έχει πάρει… https://t.co/T4arHO0R4A — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 6, 2026

Τι είπε ο Βαρουφάκης

Ο Γιάνης Βαρουφάκης μιλώντας με χαλαρό ύφος, ανέφερε πως έχει πάρει ecstasy μία φορά, το 1989 στο Σίδνεϊ, λέγοντας ότι χόρευε επί 15-16 ώρες, αλλά υπέφερε από έντονη ημικρανία και σωματική εξάντληση για ημέρες. Όπως είπε, δεν το επανέλαβε ποτέ.



Παράλληλα, δήλωσε ότι θεωρεί το χασίς «πιο ευχάριστο», ενώ σε ερώτηση-πρόκληση για το ποιον θα επέλεγε για να καπνίσει «ολλανδικό τσιγάρο», απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη την Άνγκελα Μέρκελ, αφήνοντας αιχμές και σχόλια για τον Κυριάκος Μητσοτάκης και τον Αλέξης Τσίπρας.



Σε ερώτηση για τη στάση του απέναντι στη χρήση ουσιών από νέους και ειδικά από την κόρη του, ανέφερε ότι τον προβληματίζει όχι ο πειραματισμός, αλλά η εξάρτηση, προσθέτοντας ότι «μετανιώνει για πολλά, αλλά αν δεν τα είχε κάνει δεν θα ήταν ο ίδιος άνθρωπος».

Πολιτική κόντρα με κοινωνικό βάθος

Η αντιπαράθεση δεν έμεινε σε προσωπικό επίπεδο. Άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τα όρια της δημόσιας έκφρασης πολιτικών προσώπων, ειδικά όταν απευθύνονται – άμεσα ή έμμεσα – σε νέες ηλικίες. Και κάπου εδώ, το θέμα παύει να είναι lifestyle εξομολόγηση και γίνεται πολιτικό, θεσμικό και βαθιά κοινωνικό.