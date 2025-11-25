Διαμαντοπούλου για Τσίπρα: Αντί για rebranding έκανε reminding, μας θυμίζει τι θέλουμε να ξεχάσουμε

Με αιχμηρό ύφος σχολίασε την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα η Άννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (25/11) στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action 24.

«Μετά τα αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν και τις διαψεύσεις, νομίζω ότι το μουσικό backround του βιβλίου είναι εκείνο το τραγουδάκι "πολλά ψέματα είπαμε ας πούμε και μια αλήθεια"», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρώην υπουργός. Επίσης, χαρακτήρισε «σοβαρό ατόπημα» να αναφερθεί στη Φώφη Γεννηματά.

«Όπως κ. Τσίπρας ευχαρίστησε τον Γεωργιάδη, έτσι κι εμείς σιγά-σιγά θα ευχαριστούμε τον κ. Τσίπρα. Γιατί από κει που ήθελε να κάνει rebranding, τελικά κάνει reminding. Δηλαδή, μας θυμίζει ξανά όλα όσα ζήσαμε, και ζήσαμε πάρα πολύ δύσκολα, και ζήσαμε στιγμές που θέλουμε να ξεχάσουμε, και είχαμε και πολύ άσχημα αποτελέσματα», πρόσθεσε η κα Διαμαντοπούλου.

Η υπεύθυνη του Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε ωστόσο «ευφυή και με πολιτικό ένστικτο» τον Αλέξη Τσίπρα. Ακόμη, τόνισε πως η αξιωματική αντιπολίτευση απευθύνει ένα μαζικό κάλεσμα και επισημαίνει πως το ΠΑΣΟΚ κάνει μεγάλη προσπάθεια για τη διεύρυνση.

Για τις συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ και τη θέση του Δούκα ότι πρέπει από τώρα να δουν με ποιους και με ποιο πρόγραμμα θα συγκυβερνήσουν, απάντησε πως δεν μπορεί να ειπωθεί κάτι συγκεκριμένο πάνω σε αυτό καθώς «δεν ξέρουμε ποια κόμματα θα βγουν στις εκλογές».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας και η Νέα Αριστερά δεν βρίσκονται στα... αριστερά του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω πού είναι, ο κ. Τσίπρας δεν είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά, όπως είπε. Ε, τι είναι; Για να ακούσω», σημείωσε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Σε σχετική ερώτηση για την κυβερνητική σύμπλευση στο παρελθόν με τη Νέα Δημοκρατία, ξεκαθάρισε πως το ΠΑΣΟΚ συνεργάστηκε «γιατί αλλιώς η χώρα θα βούλιαζε».