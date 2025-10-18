«Μύλος» στο Κίνημα Δημοκρατίας: Οι διάλογοι Κασσελάκη-Τζάκρη που βγήκαν στη φόρα και η διάψευση

Αίσθηση προκάλεσε το Σάββατο (18/10) το γεγονός ότι η Θεοδώρα Τζάκρη, αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, φέρεται να δημοσίευσε στο Instagram ιδιωτική συνομιλία που είχε με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Η συνομιλία δημοσιεύτηκε σε Instagram story στο προφίλ της κυρίας Τζάκρη. Η ίδια λίγα λεπτά αργότερα έβγαλε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως κάποιοι κατάφεραν να μπουν στον λογαριασμό της και ανέβασαν τον διάλογο, ο οποίος όπως λέει είναι ψευδής, καθώς οι σχέσεις της με τον κ. Κασσελάκη είναι πολύ καλές.

Η συνομιλία ήταν η εξής:



Κασσελάκης: Έχεις διχάσει πολύ κόσμο. Να μάθεις να ενώνεις. Αντιπρόεδρος είσαι



Τζάκρη: Ποιον κόσμο. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν! Ποιον δίχασα; Δεν απαντάς;



Κασσελάκης: Δεν έχω όρεξη. Θα δούμε τα αποτελέσματα που θα φέρεις όσο είμαι εκτός.



Τζάκρη: Ωραία λοιπόν για να τα δούμε! Για αυτά ήθελα να μιλήσουμε αλλά δεν με καταδέχεσαι!



Κασσελάκης: Δεν είμαι σε mood τώρα.

Απάντηση με νέα ανάρτηση

Με ανάρτηση, η Θεοδώρα Τζάκρη απάντησε για τον έντονο διάλογό της με τον επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, όσο και σε εκείνους που τον ανέβασαν.

Η ανεξάρτητη βουλευτής και αντιπρόεδρος του «Κινήματος Δημοκρατίας», δήλωσε ότι προσφεύγει στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μετά τη δημοσιοποίηση της συνομιλίας.

Συγκεκριμένα, η βουλευτής Πέλλας τόνισε ότι παρακολουθούσε δοξολογία στην Έδεσσα, την ώρα που ο διάλογος «διαδόθηκε μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού».

Η κ. Τζάκρη μίλησε, επιπλέον, για συμβάν παραβίασης προσωπικών δεδομένων με θύμα την ίδια. Επίσης, κατηγόρησε εκείνους που φέρεται να ανέβασαν τον διάλογο για υπονόμευση του Κινήματος Δημοκρατίας, ενώ συμπλήρωσε ότι οι σχέσεις της με τον επικεφαλής του κόμματος δεν έχουν ρωγμές.

Η ανάρτηση

«Άγνωστο σε εμένα πως, ενώ παρακολουθούσα τη δοξολογία για την απελευθέρωση της Έδεσσας στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης, στις 11:01 διαδόθηκε μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού στο Facebook απόσπασμα ιδιαίτερης συνομιλίας.

Όποιοι, μέσω άγνωστης μεθόδου, έκαναν κάτι τέτοιο, προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να υπονομεύσουν το Κίνημα Δημοκρατίας είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι. Ηθικά και πολιτικά.

Άλλο ένα συμβάν παραβίασης προσωπικών δεδομένων με θύμα εμένα. Εξυπακούεται ότι θα το ερευνήσω μέχρι τέλους, έχοντας στο πλευρό μου τον Πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανο Κασσελάκη με τον οποίο οι σχέσεις μας ήταν και είναι ισχυρές και αδιατάρακτες.

Μαζί δίνουμε και θα δίνουμε τον αγώνα για την Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου.



Θεοδώρα Τζάκρη



Βουλευτής Πέλλας



Αντιπρόεδρος Κινήματος Δημοκρατίας».

Στο πλευρό της ο Κασσελάκης

Στον χαμό που προκλήθηκε αντέδρασε και ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας υπερασπιζόμενος σθεναρά τη Θεοδώρα Τζάκρη.

Όπως γράφει σε ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης, χρησιμοποιώντας τη φράση «δεν είμαι σε mood» που υπάρχει και στα μηνύματα με την αντιπρόεδρο του κόμματος, είναι απαιτητικός από τους στενότερους συνεργάτες του, «ιδίως εκείνους που εκτιμώ ιδιαίτερα».

«Όσοι ειρωνεύονται την Θεοδώρα Τζάκρη, μακάρι να είχαν το 1/10 από τα κότσια που έχει δείξει στη ζωή της, αλλά και μέσα στο συνέδριο-παρωδία. Έχει αντιμετωπίσει άπλετο σεξισμό και bullying στην καριέρα της. Έχει έρθει απέναντι σε τεράστια συμφέροντα και σε πιασμένους πολιτικούς. 22 χρόνια βουλευτής και δεν μπορεί να της προσάψει κανείς τίποτα. Μακάρι να της μοιάζατε. Μακάρι να της μοιάσουν πολλά κορίτσια που μεγαλώνουν σε αυτήν τη χώρα και να μπουν στην πολιτική, να προσφέρουν στην κοινωνία απέναντι στην τοξικότητα του βάλτου», προσθέτει στην ανάρτησή του.

Επίσης αφήνει αιχμές για την «Ομάδα Αλήθειας», λέγοντας πως «μια χαρά είμαστε στο Κίνημα: δεν έχουμε καμία εξάρτηση από κανένα επιχειρηματικό συμφέρον. Ούτε βασιζόμαστε σε χορηγούς για το κόμμα. Και καλό κόσμο έχουμε παντού και το μόνο εναλλακτικό μοντέλο για τη χώρα έχουμε παρουσιάσει».

Η απάντηση του Στέφανου Κασσελάκη

«Δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ της Blue Skies -αλήθεια, πώς πάει η έρευνα του οικονομικού εισαγγελέα;- ούτε στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου - αλήθεια, το σώσατε το σπίτι σας;

Εάν χαίρεστε επειδή ένα άτομο έπεσε θύμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, κοιτάξτε καλύτερα τον εαυτό σας στον καθρέπτη.

Μην ανησυχείτε. Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα: δεν έχουμε καμία εξάρτηση από κανένα επιχειρηματικό συμφέρον. Ούτε βασιζόμαστε σε χορηγούς για το κόμμα. Και καλό κόσμο έχουμε παντού και το μόνο εναλλακτικό μοντέλο για τη χώρα έχουμε παρουσιάσει.

Εννοείται ότι είμαι απαιτητικός από τους στενότερούς μου συνεργάτες. Ειδικά από εκείνους που εκτιμώ ιδιαίτερα.

Όσοι ειρωνεύονται την Θεοδώρα Τζάκρη, μακάρι να είχαν το 1/10 από τα κότσια που έχει δείξει στη ζωή της, αλλά και μέσα στο συνέδριο-παρωδία. Έχει αντιμετωπίσει άπλετο σεξισμό και bullying στην καριέρα της. Έχει έρθει απέναντι σε τεράστια συμφέροντα και σε πιασμένους πολιτικούς. 22 χρόνια βουλευτής και δεν μπορεί να της προσάψει κανείς τίποτα. Μακάρι να της μοιάζατε. Μακάρι να της μοιάσουν πολλά κορίτσια που μεγαλώνουν σε αυτήν τη χώρα και να μπουν στην πολιτική, να προσφέρουν στην κοινωνία απέναντι στην τοξικότητα του βάλτου.

Είμαι υπερήφανος για την Θεοδώρα και για όλα τα μέλη του Κινήματος. Μην πτοείστε - πεισμώστε!

Πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν, μετά τους νικάς.

Αυτά για σήμερα. Επιστρέφω στο mood που εύχομαι σε όλους τους Έλληνες. Ελεύθερο χρόνο με την οικογένειά τους με αγάπη και χαμόγελο».