Σοβαρό επεισόδιο Μπάρκα - Χρηστίδου στη Βουλή: «Εάν ξανά γελάσεις, θα σου σπάσω τα μούτρα»
Τι λένε οι δύο εμπλεκόμενοι βουλευτές για το πρωτοφάνες επεισόδιο στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Λεκτική επίθεση καταγγέλλει ότι δέχθηκε από την πάλαι ποτέ «σύντροφο» Ραλλία Χρηστίδου, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκας.
Την ώρα που η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής, η οποία πρόσκειται στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, μιλούσε από το βήμα της Ολομέλειας επί του νομοσχεδίου του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τις κρίσιμες οντότητες, υπήρξε αρκετή φασαρία στα βουλευτικά έδρανα. Η βουλευτής φαίνεται πως ενοχλήθηκε ιδιαίτερα όταν είδε ή άκουσε το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα να γελά.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ίδιος ο Κώστας Μπάρκας, η Ραλλία Χρηστίδου, κατεβαίνοντας από το βήμα, πέρασε από δίπλα του στην πρώτη σειρά των εδράνων και του είπε επί λέξει: «Εαν ξανά γελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα!».
Όπως επιβεβαιώνεται και από αυτόπτες μάρτυρες, εκείνος της είπε «Ορίστε; Τι είπες;». Η βουλευτής τότε επανέλαβε την επίθεση λέγοντας: «Εάν γελάσεις ξανά, θα σου σπάσω τα μούτρα!».
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι δέχτηκε «απρόκλητη επίθεση» χωρίς να έχει προηγηθεί τίποτα απολύτως με την ανεξάρτητη βουλευτή.
Ο ίδιος μίλησε για πιθανή παρεξήγηση, καθώς την ώρα που η συνάδελφός του βρίσκονταν στο βήμα, εκείνος χαμογέλασε για ένα σχόλιο που δέχτηκε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο.
Η Ραλλία Χρηστίδου μιλώντας με δημοσιογράφους κατήγγειλε πως ο Κώστας Μπάρκας ενοχλήθηκε επειδή μιλούσε από βήματος για την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86.
«Το να ενοχλείται ένας εκπρόσωπος ενός αντιδημοκρατικού κόμματος όπως ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πολύ! Και μόνο που το έκανε γνωστό στους δημοσιογράφους το κάνει ακόμα πιο γελοίο όλο αυτό», υποστήριξε η Ραλλία Χρηστίδου.