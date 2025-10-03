Σοβαρό επεισόδιο Μπάρκα - Χρηστίδου στη Βουλή: «Εάν ξανά γελάσεις, θα σου σπάσω τα μούτρα»

Λεκτική επίθεση καταγγέλλει ότι δέχθηκε από την πάλαι ποτέ «σύντροφο» Ραλλία Χρηστίδου, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκας.

Την ώρα που η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής, η οποία πρόσκειται στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, μιλούσε από το βήμα της Ολομέλειας επί του νομοσχεδίου του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τις κρίσιμες οντότητες, υπήρξε αρκετή φασαρία στα βουλευτικά έδρανα. Η βουλευτής φαίνεται πως ενοχλήθηκε ιδιαίτερα όταν είδε ή άκουσε το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα να γελά.



Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ίδιος ο Κώστας Μπάρκας, η Ραλλία Χρηστίδου, κατεβαίνοντας από το βήμα, πέρασε από δίπλα του στην πρώτη σειρά των εδράνων και του είπε επί λέξει: «Εαν ξανά γελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα!».



Όπως επιβεβαιώνεται και από αυτόπτες μάρτυρες, εκείνος της είπε «Ορίστε; Τι είπες;». Η βουλευτής τότε επανέλαβε την επίθεση λέγοντας: «Εάν γελάσεις ξανά, θα σου σπάσω τα μούτρα!».



Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι δέχτηκε «απρόκλητη επίθεση» χωρίς να έχει προηγηθεί τίποτα απολύτως με την ανεξάρτητη βουλευτή.



Ο ίδιος μίλησε για πιθανή παρεξήγηση, καθώς την ώρα που η συνάδελφός του βρίσκονταν στο βήμα, εκείνος χαμογέλασε για ένα σχόλιο που δέχτηκε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο.



Η Ραλλία Χρηστίδου μιλώντας με δημοσιογράφους κατήγγειλε πως ο Κώστας Μπάρκας ενοχλήθηκε επειδή μιλούσε από βήματος για την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86.



«Το να ενοχλείται ένας εκπρόσωπος ενός αντιδημοκρατικού κόμματος όπως ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πολύ! Και μόνο που το έκανε γνωστό στους δημοσιογράφους το κάνει ακόμα πιο γελοίο όλο αυτό», υποστήριξε η Ραλλία Χρηστίδου.

