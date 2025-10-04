«Αυγή» - «Κόκκινο»: Παραμένουν οι οφειλές της περιόδου Κασσελάκη

Τον απολογισμό των όσων έχουν συντελεστεί τους τελευταίους μήνες, οπότε και ανέλαβε τη γενική πολιτική ευθύνη των κομματικών Μέσων Ενημέρωσης, παρουσίασε ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Μπουλέκος.

Το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Κουμουνδούρου υποστήριξε ότι μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Σωκράτη Φάμελλο, το κόμμα παρέλαβε τα Μέσα σε κατάσταση πλήρους διάλυσης.

Υπήρχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, με κίνδυνο μέτρων αναγκαστικής κατάσχεσης κατά του μοναδικού μετόχου (ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ).

Ρυθμίσεις σε βάθος 20ετίας

Η νυν διοίκηση κατάφερε να ρυθμίσει τις οφειλές σε βάθος 20 ετών. Από εκεί και πέρα, ο Γιάννης Μπουλέκος αποκάλυψε πως από τον Σεπτέμβριο 2023 έως τον Φεβρουάριο 2025, τα έσοδα από διαφήμιση ήταν μηδενικά και το εμπορικό τμήμα ήταν διαλυμένο. Έκτοτε, συγκροτήθηκε εκ νέου το εμπορικό τμήμα και ήρθαν τα πρώτα έσοδα.

Όπως σημείωσε, υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενους αλλά παραμένουν οι παλαιές οφειλές (2,5 μήνες από την περίοδο Κασσελάκη). Συμπλήρωσε πως από την ανάληψη της ηγεσίας από τον Σωκράτη Φάμελλο, έχουν καταβληθεί 9,5 μισθοί τα δώρα Χριστουγένων και Πάσχα όπως και το επίδομα αδείας.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ωστόσο, η καμπάνια αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δεν είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και για το λόγο αυτό συνεχίζεται. Από τα έσοδα καλύφθηκαν μισθοί και επίδομα αδείας. «Με εφαλτήριο την σημερινή μας συνεδρίαση να ξεκινήσουμε μία δυναμική καμπάνια για τα μέσα προς τα μέλη μας ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», σημείωσε ο Γ. Μπουλέκος.

Για τον ραδιοφωνικό σταθμό στο «Κόκκινο 105,5», τόνισε πως από τον Ιούνιο μειώθηκε το κόστος λειτουργίας, με μείωση προσωπικού. Δημιουργήθηκε νέο πρόγραμμα, με μεγαλύτερη ενημερωτική βάση.

Επίσης, σημείωσε πως το ραδιόφωνο αποτελεί το μεγάλο περιουσιακό στοιχείο του κόμματος και πρέπει να υποστηριχθεί πλήρως.

Ωστόσο, η κατάσταση στην «Αυγή» δεν είναι «ρόδινη». Ο «ξαφνικός θάνατος» που επεδίωξε ο Στέφανος Κασσελάκης, με το κλείσιμο της καθημερινής έκδοσης, πραγματοποιήθηκε μεν με στόχο τη μείωση του κόστους, αλλα το πλεονάζον προσωπικό παραμένει εδώ και 17 μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Μπουλέκος ανέφερε πως έχει συμφωνηθεί πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου οποίο, όμως, ακόμα δεν έχει χρηματοδότηση.

Όπως σημείωσε, μέσα σε λίγους μήνες, έγινε μια ουσιαστική δουλειά εξυγίανσης και ανασυγκρότησης. Το ραδιόφωνο δείχνει ότι μπορεί να είναι βιώσιμο και δυναμικό. Η μεγάλη πρόκληση παραμένει η «Αυγή», όπου προτείνεται μαζικό πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. «Το έργο που έχει γίνει θέτει μια σταθερή βάση, αλλά χρειάζεται συνέχεια, πολιτική βούληση και στήριξη από το κόμμα για να ολοκληρωθεί η μετάβαση στη νέα εποχή», είπε κλείνοντας την τοποθέτηση του.