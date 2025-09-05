Το τερμάτισε ο Κασσελάκης: «Ο Τσίπρας θα πάει καλά γιατί με αντιγράφει» - «Όχι» σε συμπόρευση

Τα βέλη του στον Αλέξη Τσίπρα έστρεψε ο Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, στο φόντο της φημολογίας για την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο με ενδεχόμενη ίδρυση ενός νέου κόμματος.

«Πιστεύω πως θα τα πάει πολύ καλά ο κ. Τσίπρας. Πρώτον πάει για σπουδές σε αμερικανικό πανεπιστήμιο, μετά γράφει βιβλίο, μετά αρχίζει νέο κόμμα. Από την στιγμή που με αντιγράφει, πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Να έρθει και στις Σπέτσες που είναι στην περιφέρειά του, να μιλήσει σε ψηφοφόρους...», τόνισε με νόημα ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

«Μακάρι να επιστρέψει. Γιατί όλοι πρέπει να κρινόμαστε. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι έχει συμβεί, πώς προωθούμε ένα αφήγημα ότι θα έρθει ο σωτήρας ο ένας ή ο άλλος. Τους ξέρετε όλους πλέον. Κοιτάξτε εμένα, πόση λάσπη έχω φάει δύο χρόνια, πώς έχω αντέξει, πώς συνεχίζω… Και κοιτάξτε και άλλους που έχουν κάνει rebranding», συνέχισε ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Φτάνει πλέον με τις μηχανοραφίες, την ίντριγκα. Βάλτε καθαρούς ανθρώπους μπροστά που έχουν δουλέψει στην κοινωνία, φτάνει πια», σημείωσε, ενώ απέρριψε κατηγορηματική το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. «Πάνω από το πτώμα μου. Το λέω ξεκάθαρα. Με τον βάλτο εγώ δεν μπλέκω», είπε χαρακτηριστικά.

«Εγώ λέω στον ελληνικό λαό να μην μασάει σε ψεύτικα διλήμματα, να κοιτάξει τις επιλογές του, να δει ποια είναι η καθαρή εναλλακτική, να δει ποιος έχει τις ικανότητες να κάνει αυτή την οικονομία να δουλέψει για τους πολλούς και να αποφασίσει. Χρειαζόμαστε εκλογές. Θέλω να πέσει το παλιό σάπιο σύστημα, να έρθει ένα νέο μοντέλο στη χώρα», υπογράμμισε ο Στέφανος Κασσελάκης.