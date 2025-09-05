Σήμερα η παρέμβαση Τσίπρα: «Όραμα 2030» αλλά χωρίς «οδικό χάρτη» για τη δική του επόμενη μέρα

Η ώρα για την πολυσυζητημένη παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, έφτασε. Σήμερα, στις 17.00, στο συνέδριο του Economist, ο πρώην πρωθυπουργός θα παρέμβει με δυναμικό τρόπο στις πολιτικές εξελίξεις. Και μάλιστα, την παραμονή της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη ενώπιον των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης, στη Διεθνή Έκθεση της πόλης.



Πάντως, όσοι περιμένουν από τον πρώην πρωθυπουργό να παρουσιάσει, σήμερα, έναν «οδικό χάρτη» για την φημολογούμενη επιστροφή του σε ρόλο πρωταγωνιστή στο πολιτικό σκηνικό, μάλλον θα απογοητεύουν, καθώς οι συνεργάτες έχουν αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.



Εδώ και σχεδόν δέκα ημέρες, το «στρατηγείο» της λεωφόρου Αμαλίας, έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς δουλειάς. Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, το θέμα που κυριαρχεί είναι τα όσα θα πει στη Θεσσαλονίκη, ο κ.Τσίπρας. Αυτό που εξάπτει τη φαντασία αρκετών, είναι το γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα δεν έχει διαρρεύσει τίποτα από τα όσα σκοπεύει να πει σήμερα.

Πολιτική ομιλία χωρίς «οδικό χάρτη» για την επόμενη μέρα



Ο Αλέξης Τσίπρας θα προχωρήσει σε μια «βαριά» πολιτική ομιλία, μεν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σκοπεύει να «ανοίξει τα χαρτιά» του για το δικό του «αύριο». Σίγουρα, όμως, τα όσα πει θα προκαλέσουν, εκ νέου, πάμπολλες συζητήσεις. Άλλωστε, εδώ και σχεδόν δεκατέσσερις μήνες, παρουσιάζει σταδιακά τα «κομμάτια του παζλ» που θα αποτελέσουν την πολιτική του πλατφόρμα για την επόμενη ημέρα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ασκήσει αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση της οικονομίας και της χώρας, συνολικά, ενώ θα αναπτύξει το όραμα του για την Ελλάδα του 2030.



Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να παραθέσει μια σειρά από στοιχεία, που θα καταγράφουν την απομάκρυνση της Ελλάδας από τους ευρωπαϊκούς δείκτες τόσο στο οικονομικό επίπεδο όσο και σε θεσμικό επίπεδο.



Θα επισημάνει ως κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής πολιτικής την μεροληψία υπέρ του πλούτου, που οδηγεί σε μια κοινωνία χασμάτων και κοινωνικών ανισοτήτων. Ενώ θα χαρακτηρίσει κάποιες από τις «επιδόσεις» της κυβέρνησης Μητσοτάκη «δείκτες ντροπής».



Ταυτόχρονα, αναμένεται να διατυπώσει τους βασικούς άξονες ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης με στόχο η χώρος να μη χάσει οριστικά το τρένο της σύγκλισης και βρεθεί εκ νέου σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης.



Θα υποστηρίξει ότι η σημερινή κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται με προεκλογικές παροχές και εξαγγελίες αλλά χρειάζεται αλλαγή οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου, καθώς και ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ.



Σύμφωνα με πληροφορίες θα αναφερθεί διεξοδικά στους άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης που προτείνει.

Μεταξύ άλλων, θα αφορούν αλλαγές στο κράτος», στη παραγωγή, στήριξη της εργασίας, δημιουργία ενός πλαισίου ανθεκτικότητα και ενεργειακής ασφάλειας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δώσει στο στο δημογραφικό, το οποίο θα χαρακτηρίσει «πρόβλημα των προβλημάτων».



Τέλος, αναμένεται να υπογραμμίσει ότι για μια τέτοια θεμελιώδη αλλαγή χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα. Και είναι ανάγκη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις.