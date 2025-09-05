Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης: Με πακέτο 2 δισ. για «ανάσα» στη μεσαία τάξη και ανάταξη της ΝΔ

Στην κρισιμότερη στροφή της τελευταίας 6ετίας εισέρχεται τον Σεπτέμβριο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και η παρουσία του από σήμερα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) αποτελεί κρίσιμο ορόσημο στην πορεία ανάταξης της Νέας Δημοκρατίας.

Ευρισκόμενο εδώ και πολλούς μήνες σε θέση άμυνας εξ αιτίας της διαχείρισης των back to back κρίσεων της τραγωδίας των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, το Μέγαρο Μαξίμου θα επιχειρήσει μέσω της δίδυμης παρέμβασης του Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο και μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να βελτιώσει αισθητά την εκλογική του προοπτική.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι οι σημαντικές φοροελαφρύνσεις, που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα υπέρ της μεσαίας τάξης, των οικογενειών με παιδιά και των συνταξιούχων θα έχουν θετική επίδραση σε εκατομμύρια συμπολίτες μας κάνοντας τη διαφορά όχι μόνον στον ετήσιο αλλά και στο μηνιαίο προυπολογισμό των νοικοκυριών.

Κυβερνητικό στέλεχος σημειώνει ότι το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ, που, όπως λέγεται υπακούει σε ένα εθνικό αφήγημα και θα αποτελέσει μεταξύ άλλων και απάντηση στο Δημογραφικό προσεγγίζει τα 2 δις ευρώ, ενώ αντικατοπτρίζει τη δυνατότητα της κυβέρνησης να ανταποδίδει στην κοινωνία το πλεόνασμα, που δημιουργεί η μείωση της φορολογίας και η πάταξη της φοροδιαφυγής.

Οι τελευταίες πληροφορίες για τα μέτρα Μητσοτάκη

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr, Μέγαρο Μαξίμου και οικονομικό επιτελείο έχουν αποφασίσει μία σημαντικά ευνοικότερη κλίμακα φορολόγησης των μεσαίων εισοδημάτων έως τις 50.000 ευρώ, κλιμακωτές φορολογικές εκπτώσεις και αύξηση του αφορολογήτου για οικογένειες με παιδιά, αλλά και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ενός από τα τελευταία μνημονιακά κατάλοιπα.

Μόλις χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε μέσω του briefing ότι «στην ομιλία του πρωθυπουργού πρωτεύοντα ρόλο θα έχουν οι οικογένειες με παιδιά. Οφείλουμε να εξαντλήσουμε τα περιθώρια για να αντιμετωπίσουμε το Δημογραφικό».

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει πλέγμα σημαντικών παρεμβάσεων στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του υπέρογκου κόστους με το οποίο επιβαρύνονται οι ενοικιαστές τόσο μέσω της μείωσης του φόρου ενοικίου, όσο και μέσω φορολογικών κινήτρων, ώστε να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερα άδεια σπίτια στην αγορά.

Στο στρατηγικό σκέλος, ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να εμφανίσει εαυτόν και τη Νέα Δημοκρατία ως τους μοναδικούς εγγυητές της σταθερότητας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, παραμένοντας πιστός στη στρατηγική της αυτοδυναμίας και υπερθεματίζοντας ότι μόνον οι μονοκομματικές κυβερνήσεις μπορούν να διασφαλίσουν πρόοδο και ευστάθεια.